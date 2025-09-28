Le hairstylist e sorelle Santangelo da Marsala alla Milano Fashion Week 

28/09/2025 16:00:00

Da Marsala alle passerelle più ambite del mondo. Le sorelle Gisella e Melissa Santangelo, parrucchiere e hairstylist marsalesi, hanno vissuto negli ultimi due anni un’esperienza che segna una tappa importante della loro carriera: essere chiamate a pettinare le modelle della Milano Fashion Week, la più prestigiosa vetrina internazionale della moda.

Nel 2024 era stata Gisella a lavorare dietro le quinte della settimana milanese, mentre quest’anno, nell’edizione appena conclusa, è toccato a Melissa rappresentare la città lilybetana nel backstage. Due anni consecutivi, dunque, in cui le sorelle Santangelo hanno avuto modo di portare la loro professionalità in un contesto di altissimo livello, curando i look delle modelle per le sfilate di Elio Fiorucci e Francesco Murano.

«Lavoriamo da tanti anni – raccontano – e siamo sempre state due sorelle con tanta voglia di crescita e di conoscenza. La Fashion Week è un’occasione che ci consente di confrontarci con le tendenze più innovative e con professionisti da tutto il mondo. È un onore poter rappresentare Marsala in un contesto così prestigioso».

Un’esperienza che non si ferma qui. Le Santangelo, infatti, annunciano che presto prenderanno parte anche a un nuovo progetto televisivo in onda su Amazon Prime, legato al concorso Miss Europe.

Per le due sorelle marsalesi si tratta non solo di un riconoscimento personale e professionale, ma anche di un’occasione per dare visibilità al talento e alla tenacia che spesso nascono e crescono lontano dai riflettori delle grandi città.



