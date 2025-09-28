Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Lavoro
28/09/2025 16:00:00

Le hairstylist e sorelle Santangelo da Marsala alla Milano Fashion Week 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/le-hairstylist-e-sorelle-santangelo-da-marsala-alla-milano-fashion-week-450.jpg

Da Marsala alle passerelle più ambite del mondo. Le sorelle Gisella e Melissa Santangelo, parrucchiere e hairstylist marsalesi, hanno vissuto negli ultimi due anni un’esperienza che segna una tappa importante della loro carriera: essere chiamate a pettinare le modelle della Milano Fashion Week, la più prestigiosa vetrina internazionale della moda.

 

Nel 2024 era stata Gisella a lavorare dietro le quinte della settimana milanese, mentre quest’anno, nell’edizione appena conclusa, è toccato a Melissa rappresentare la città lilybetana nel backstage. Due anni consecutivi, dunque, in cui le sorelle Santangelo hanno avuto modo di portare la loro professionalità in un contesto di altissimo livello, curando i look delle modelle per le sfilate di Elio Fiorucci e Francesco Murano.

 

«Lavoriamo da tanti anni – raccontano – e siamo sempre state due sorelle con tanta voglia di crescita e di conoscenza. La Fashion Week è un’occasione che ci consente di confrontarci con le tendenze più innovative e con professionisti da tutto il mondo. È un onore poter rappresentare Marsala in un contesto così prestigioso».

Un’esperienza che non si ferma qui. Le Santangelo, infatti, annunciano che presto prenderanno parte anche a un nuovo progetto televisivo in onda su Amazon Prime, legato al concorso Miss Europe.

 

Per le due sorelle marsalesi si tratta non solo di un riconoscimento personale e professionale, ma anche di un’occasione per dare visibilità al talento e alla tenacia che spesso nascono e crescono lontano dai riflettori delle grandi città.









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret