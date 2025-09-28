Sezioni
Cultura

» Religioni
28/09/2025 04:00:00

Mazara: al seminario vescovile l'incontro con l'arcivescovo di Tunisi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-09-2025/mazara-al-seminario-vescovile-l-incontro-con-l-arcivescovo-di-tunisi-450.jpg

Si è tenuto nell’aula magna del Seminario vescovile di Mazara del Vallo, l’incontro con l’Arcivescovo di Tunisi monsignor Nicolas Lhernould. Tema dell’incontro sarà “Eucaristia e missione: i doni e le responsabilità condivise delle Chiese di Mazara e Tunisi”. La Diocesi di Mazara del Vallo è gemellata da decenni con la Diocesi di Tunisi e, proprio pochi giorni addietro, si è conclusa la visita dei Vescovi di Sicilia a Tunisi.

 

                                                                                                                                         ****


 

In Cattedrale si presenta la Lettera Pastorale e il Calendario Diocesano - Due momenti ecclesiali diocesani sono organizzati per giovedì 2 e mercoledì 15 ottobre. Giovedì 2 ottobre, ore 19, nella Basilica Cattedrale di Mazara del Vallo verrà presentata la Lettera pastorale e il calendario diocesano alla luce dei quali è programmato il nuovo anno pastorale. Mercoledì 15 ottobre, in occasione del Giubileo e mandato a tutti gli animatori pastorali, alle ore 18,30 raduno alla chiesa San Michele e poi pellegrinaggio in Cattedrale dove il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella presiederà la celebrazione eucaristica, nel terzo anniversario dell’inizio del suo ministero episcopale nella nostra Diocesi.









