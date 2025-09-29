Sezioni
Trapani Shark, Antonini: "Non vogliamo affrontare squadre israeliane in Champions League"

Il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, ha annunciato l’intenzione di inoltrare una richiesta formale alla Basketball Champions League (BCL) per evitare che la sua squadra scenda in campo contro il Bnei Penlik Herzliya, club israeliano inserito nello stesso girone dei siciliani.

 

Durante una diretta social, Antonini ha motivato la sua presa di posizione spiegando che, a suo avviso, quanto sta accadendo in Israele costituisce “un genocidio senza precedenti”. Per questo ritiene inaccettabile disputare una partita contro una formazione israeliana, arrivando persino a rifiutare il gesto simbolico della stretta di mano con gli avversari.

Il numero uno dei granata ha richiamato inoltre il precedente delle squadre russe, escluse dalle competizioni internazionali dopo l’invasione dell’Ucraina, sostenendo che lo stesso criterio dovrebbe valere per le società sportive israeliane.

Antonini ha anticipato che firmerà un documento ufficiale da inviare alla BCL, nel quale chiederà l’estromissione non solo del club che la Trapani Shark dovrebbe affrontare, ma di tutte le formazioni israeliane coinvolte nei tornei internazionali.

 

Se la richiesta venisse accolta, il calendario della Basketball Champions League subirebbe modifiche significative. Fino a oggi FIBA Europe ha mantenuto una linea di neutralità sul conflitto in Medio Oriente, a differenza di quanto deciso nei confronti delle squadre russe nel 2022.

 



Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

