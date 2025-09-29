Sezioni
Cronaca
29/09/2025 07:09:00

29 Settembre: la salute di Putin, Flotilla su Gaza, Netanyahu vedrà Trump

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/29-settembre-la-salute-di-putin-flotilla-su-gaza-netanyahu-vedra-trump-450.png

E' il 29 Settembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia ed i titoli dei quotidiani.

 

• Putin non si regge in piedi. Lo dicono D’Alema e altri testimoni che lo hanno visto a Pechino
• Zelens’kyj ha detto che l’Italia potrebbe essere il prossimo obiettivo dei droni russi. La risposta irritata della Farnesina è che le nostre difese aeree sono pronte a reagire a ogni minaccia
• Gli attivisti della Flotilla hanno deciso di puntare su Gaza ignorando possibili mediazioni. Il ministro Crosetto li ha avvisati dei rischi «elevatissimi» che corrono


• Oggi a Washington Netanyahu vedrà Trump, che gli sottoporrà il suo progetto di pace
• Alle elezioni in Moldavia, nonostante i massicci hackeraggi, ha vinto il partito filo-europeista
• In Michigan un ex marine ha fatto strage in una chiesa di mormoni. Il bilancio provvisorio parla di due morti, oltre al killer, ma altre fonti riferiscono di tre vittime
• Un manager dell’alta finanza newyorkese è accusato, assieme all’assistente, di traffico sessuale e abusi su decine di donne
• Ieri si è votato in Val d’Aosta e nelle Marche, dove anche oggi ci si può recare alle urne. Nella prima giornata l’affluenza degli elettori è stata in calo
• Sono tornate in vigore le sanzioni dell’Onu contro l’Iran, a causa della sua politica di riarmo nucleare
• Dopo le accuse di corruzione a un pm dell’inchiesta sul delitto di Garlasco, ora Alberto Stasi è pronto a chiedere le revisione del processo che ha portato alla sua condanna definitiva
• Gli orchestrali e i lavoratori della Fenice di Venezia hanno contestato (anche lanciando volantini dagli spalti dopo un concerto) la nomina a direttrice artistica di Beatrice Venezi, ritenuta inadeguata. La loro posizione è condivisa dai rappresentanti di molti altri teatri d’opera, a cominciare dalla Scala
• La nazionale maschile italiana di pallavolo ha vinto i mondiali per la quinta volta, battendo la Bulgaria
• Sabato sera Mediaset ha battuto ancora la Rai. Gli ascolti di Tu Sì Que Vales hanno superato quelli di Ballando con le stelle al debutto
• In Argentina un giovane di 22 anni si è presentato, vivo, al proprio funerale. Era stato dato per morto in un incidente, ma la vittima sfigurata non era lui
• Il papa ha nominato Dottore della Chiesa il teologo già santo John Henry Newman
• Mattarella è in visita ufficiale in Kazakistan
• Tajani e Salvini hanno polemizzato tra di loro sul tema degli extraprofitti bancari da tassare
• Il giornalista Mario Giordano ha attaccato da destra Meloni, perché con la sua linea moderata avrebbe in parte tradito le attese degli elettori
• Durante la messa a Caivano un sospetto camorrista di 75 anni ha consegnato un bossolo al prete anti-camorra don Patriciello
• Un imprenditore varesino, Edoardo Sarchi, 44 anni, è stato ucciso con un colpo di arma da fuoco in Albania, il paese dove da tempo viveva e lavorava
• A Roma un uomo di 47 anni è stato bloccato dopo che aveva scattato una foto sotto la gonna di una ragazza
• È stato condannato per violenza domestica Mauro Marin, vincitore della decima edizione del Grande Fratello
• A Livorno una ragazza di 17 anni è stata investita all’esterno di una discoteca dopo una lite: al volante dell’auto ci sarebbe stata una donna
• L’ex presidente dell’Inter e imprenditore Massimo Moratti è stato dimesso dall’ospedale dopo un mese di degenza
• In Serie A il Milan ha sconfitto il Napoli per 2-1 a San Siro. Hanno vinto anche l‘Inter e la Roma, mentre la Juventus ha pareggiato con l’Atalanta. Ora la classifica vede tre squadre al primo posto: Milan, Napoli e Roma
• Il ciclista Tadej Pogačar ha conquistato il titolo di campione nel mondo a Kigali, in Ruanda
• Marc Marquez è salito sul gradino più alto del mondo, pur essendo arrivato secondo nel Gp del Giappone, vinto dall’italiano Francesco Bagnaia
• La squadra azzurra si è aggiudicata la medaglia d’argento nell’8 misto di canottaggio ai mondiali di Shanghai
• Una schiera di divi di Hollywood ha reso omaggio alla figura di Giorgio Armani nell’ultimo giorno delle sfilate milanesi della moda
• Il portoricano Bad Bunny canterà nell’half time show del prossimo Super Bowl
• Sono morti il giornalista Furio Focolari (78 anni), il poeta inglese Tony Harrison (88), il grafico Andrea Rauch (77), il giornalista inventore della moviola Carlo Sassi (95)

Titoli
Corriere della Sera: Flotilla, l’allarme dell’Italia
la Repubblica: «Flotilla, troppi rischi»
La Stampa: Flotilla, lo spiraglio di Israele
Il Sole 24 Ore: Professionisti, subito gli obblighi per l’Ai
Il Messaggero: «Flotilla, rischi drammatici»
Il Giornale: La truffa della Flotilla
Leggo: «Rischi drammatici per la Flotilla»
Qn: La Flotilla riparte per Gaza / «Pronti a forzare il blocco»
Il Fatto: Zelensky soffia sulle fake news / per trascinare l’Italia in guerra
Libero: Conte minaccia Israele
La Verità: «Vi racconto la Flotilla: / Troppi interessi privati»
Il Mattino: A Caivano lo stato non arretra
il Quotidiano del Sud: Una Sanità da guarire
Domani: Israele: «Flotilla serva di Hamas» / La missione tira dritto verso Gaza









