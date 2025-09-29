Favignana, controlli in mare: barcaioli ubriachi e sanzioni per oltre 10 mila euro

29/09/2025 16:04:00

Estate movimentata nelle acque delle Egadi. I Carabinieri del Battello CC405 di Favignana e della Motovedetta d’Altura di Trapani hanno intensificato, tra agosto e settembre, i controlli in mare per garantire sicurezza e rispetto delle regole nell’Area Marina Protetta.

L’attività ha portato al controllo di oltre 250 imbarcazioni, tra natanti privati e a uso commerciale, con più di 30 sanzioni elevate per violazioni al Codice della Navigazione e alla normativa sulla nautica da diporto. L’ammontare complessivo supera i 10 mila euro.

Le irregolarità riscontrate riguardano noleggi abusivi, mancanza o difetti nelle dotazioni di sicurezza a bordo, manovre pericolose eseguite troppo vicino ai bagnanti e navigazione a distanza non consentita dalla costa.

Non solo: i Carabinieri hanno effettuato anche controlli con etilometro per verificare lo stato psicofisico dei conduttori delle barche. In più casi è stato accertato che si trovavano alla guida in stato di ebbrezza, mettendo a rischio la propria incolumità e quella altrui.

L’operazione si inserisce in una più ampia attività di vigilanza sul rispetto delle regole in mare, fondamentale in un territorio che nei mesi estivi vede un altissimo flusso turistico.



