Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
29/09/2025 10:08:00

Gibellina: imbrattano il "Giardino Segreto", denunciati due giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/gibellina-imbrattano-il-giardino-segreto-denunciati-due-giovani-450.jpg

Due giovani di Gibellina, di 28 e 26 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per il reato di deturpamento e imbrattamento dopo aver vandalizzato il famoso monumento del “Giardino Segreto” in Viale Brancati.

 

L'episodio, avvenuto recentemente, ha suscitato grande indignazione tra i cittadini. I responsabili hanno utilizzato spray per imbrattare le pareti interne del giardino, danneggiando un bene pubblico e simbolo della città.

 

Grazie a una rapida indagine, che ha incluso il controllo delle telecamere di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze, i Carabinieri sono riusciti a identificare i colpevoli e a denunciarli all’autorità giudiziaria. Un atto che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di vandalismo sul territorio.









Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756231362-0-.jpg

Quando l’addio diventa conforto: l’esperienza del commiato con...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...