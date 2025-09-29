Gibellina: imbrattano il "Giardino Segreto", denunciati due giovani

29/09/2025 10:08:00

Due giovani di Gibellina, di 28 e 26 anni, sono stati denunciati dai Carabinieri per il reato di deturpamento e imbrattamento dopo aver vandalizzato il famoso monumento del “Giardino Segreto” in Viale Brancati.

L'episodio, avvenuto recentemente, ha suscitato grande indignazione tra i cittadini. I responsabili hanno utilizzato spray per imbrattare le pareti interne del giardino, danneggiando un bene pubblico e simbolo della città.

Grazie a una rapida indagine, che ha incluso il controllo delle telecamere di videosorveglianza e la raccolta delle testimonianze, i Carabinieri sono riusciti a identificare i colpevoli e a denunciarli all’autorità giudiziaria. Un atto che conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di vandalismo sul territorio.



