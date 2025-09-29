Anche la Sindaca di Erice querela Antonini: «Non è informazione, è violenza verbale»

29/09/2025 06:00:00

Adesso anche la sindaca di Erice, Daniela Toscano, dice basta e si rivolge alla magistratura. Dopo giorni di insulti e illazioni, anche di natura sessista, piovuti in una delle solite dirette notturne di Valerio Antonini – ormai ribattezzate “Tg Antonini” – la prima cittadina ha deciso di querelare il leader di Futuro.

«Mercoledì andrò in Procura» scrive Toscano in un lungo post in cui racconta di avere ascoltato la diretta incriminata. Non una normale polemica politica, ma «violenza verbale da Uomo Qualunque», fatta di nomignoli (“Danielona”), insinuazioni («si è parlato addirittura di un mio arresto») e battute sessiste sulle “manone” e i “chili di troppo”.

La sindaca mette in fila quello che accade da settimane: attacchi al sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, alla giunta, ai dipendenti comunali, fino ad arrivare a lei. «Ho sempre amato il dibattito costruttivo, libero, onesto e democratico» scrive. «Ma questo non è confronto: è un tentativo di screditare le istituzioni e chi le rappresenta».

Il riferimento è alla lunga diretta in cui Antonini, spalleggiato da Germano Fauci e da altri ospiti, ha parlato di “complotto politico”, di manovre oscure su FuniErice e di un presunto “sistema Toscano-Tranchida”. Nel calderone, oltre alle accuse amministrative, anche il ricorso a caricature pesanti e offese personali.

Toscano risponde col piglio istituzionale ma anche con amarezza: «Non posso consentire che si metta in dubbio la mia onestà e quella dei miei collaboratori. Andrò in Procura con il video e le trascrizioni. Dopo questo passo non perderò più un minuto in un “dibattito” tanto volgare e scadente».

Il post si chiude con tre domande rivolte ai cittadini:

Siamo davvero tutti collusi e disonesti?

Perché crediamo a chi urla senza verificare?

Abbiamo bisogno di questo clima di odio?

Una presa di posizione netta, che sposta lo scontro tra Antonini e le istituzioni dal piano mediatico a quello giudiziario. Dopo Tranchida, e ora Toscano, il patron del Trapani Calcio e leader di Futuro si trova davanti un fronte sempre più compatto nelle aule di tribunale.

Sullo sfondo rimane la vicenda della Funierice, della quale su Tp24 ci siamo occupati più volte. E mercoledì ci sarà proprio un'udienza per il licenziamento di Germano Fauci, ex direttore della Funivia: " Toscano ha dimenticato gli innumerevoli attacchi personali fatti a me, oltre che le sue narrazioni tossiche e deviate sul mio ruolo di di Direttore Generale di Funierice; ha dimenticato il bavaglio che mi impose durante il consiglio comunale aperto di Erice del novembre 2023 ma poi lamenta oggi l'assenza di contraddittorio; dimentica le vessazioni operate dal braccio armato, Amministratore Unicodi Funierice, Gandolfo Spagnuolo, oltre che le numerosissime diffide che i miei legali hanno inviato al fine di porre fine alle azioni di stalking e di mobbing iniziate nel 2021 e fino al settembre 2024, momento in cui fui licenziato" dichiara Fauci.



