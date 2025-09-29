Depuratore di Castellammare: completato l'iter autorizzativo

29/09/2025 02:00:00

«Con la firma del Paur (Procedimento ambientale unico regionale) da parte dell’assessore regionale al territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, si conclude una delle fasi più complesse dell’iter autorizzativo per l’impianto di depurazione, dando così il via libera ai lavori per la realizzazione di una struttura fondamentale, non solo per Castellammare del Golfo ma per l’intera provincia e oltre, poiché si tratta di un’opera strategica per il futuro e lo sviluppo sostenibile del nostro territorio, nonché per la tutela ambientale e per la salute dei cittadini».

Il sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto, esprime soddisfazione per l'importante passo avanti nella realizzazione del depuratore comunale, il cui iter è seguito dalla struttura commissariale che segue i siti in procedura di infrazione dell'Unione europea per la mancata, o inadeguata, depurazione dei reflui urbani.

«Grazie al progetto del depuratore il nostro Comune potrà finalmente allinearsi agli standard europei nella gestione dei reflui urbani, rispondendo con efficacia alle esigenze ambientali e sanitarie. Si tratta, quindi, di un investimento strategico che avrà ricadute positive sul benessere della comunità e -sottolinea il sindaco Giuseppe Fausto- sullo sviluppo economico e turistico del nostro territorio».

«Questa è una vittoria della politica che ha saputo collaborare per un obiettivo comune. Voglio esprimere il mio più sentito apprezzamento all’assessore Giusi Savarino per la professionalità e l’attenzione con cui ha seguito l’iter, e ringraziare la struttura commissariale -prosegue il sindaco Fausto- e il sub commissario con delega agli impianti della Sicilia occidentale Totò Cordaro, che ha avuto un ruolo determinante nel portare avanti l’intera procedura. Un grazie va anche ai consiglieri di Fratelli d'Italia per l’impegno costante e il supporto in questo percorso ed un ringraziamento particolare al deputato Giuseppe Bica, il cui contributo politico e istituzionale è stato fondamentale per ottenere questo importante risultato».

«La realizzazione del depuratore è la testimonianza di un lavoro collettivo, che vedrà finalmente concretizzarsi un’opera attesa da troppo tempo che porterà benefici tangibili per le generazioni future. Un impegno che continua, con la certezza che Castellammare del Golfo -conclude il sindaco Giuseppe Fausto- sta proseguendo nella sua crescita in modo responsabile e sostenibile».



