29/09/2025 09:14:00

Mazara: il Sindaco Quinci chiede chiarezza sugli atti vandalici al Cimitero Comunale

 Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci chiede chiarezza sulle serie di atti vandalici che hanno recentemente colpito il Cimitero comunale, con danneggiamenti alle tombe di figure pubbliche locali. L'episodio più recente segue un simile atto avvenuto lo scorso giugno, quando una lapide appartenente al suocero del consigliere Rino Giacalone fu danneggiata.

"Il Cimitero comunale è stato nuovamente oggetto di atti vandalici. Dopo il danneggiamento dello scorso giugno della lapide del suocero del consigliere Rino Giacalone, nelle scorse ore sono state colpite altre tombe, compresa quella del padre del consigliere Ciccio Foggia", ha dichiarato il sindaco in una nota ufficiale. Questi atti, secondo Quinci, non sono episodi isolati e sembrano avere un legame, data la vicinanza temporale e la natura delle persone coinvolte.

 

Il sindaco ha sottolineato l'importanza di non liquidare questi episodi come semplici coincidenze, considerando la delicatezza del luogo colpito. "Si tratta di episodi distinti che, per la loro vicinanza temporale e per le persone coinvolte, non possono essere liquidati come semplici coincidenze. Non intendo formulare ipotesi, ma ritengo necessario che venga fatta piena chiarezza e che le autorità competenti accertino ogni responsabilità", ha aggiunto.

 

Quinci ha poi messo in evidenza il forte valore simbolico dei cimiteri per le comunità, sottolineando che danneggiare le lapidi significa colpire la memoria e il rispetto che una comunità deve ai suoi defunti. Il primo cittadino ha promesso che l'Amministrazione comunale seguirà con attenzione l'evolversi delle indagini, mettendosi a disposizione delle autorità per favorire ogni tipo di collaborazione.

 

"Mazara ha il diritto di sapere e il dovere di proteggere i propri luoghi della memoria", ha concluso il sindaco. 

 









