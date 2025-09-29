Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Dediche e pensieri
29/09/2025 04:06:00

1975-2025: cinquant’anni dopo il diploma gli ex studenti della VD del Fardella di Trapani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/1975-2025-cinquant-anni-dopo-il-diploma-gli-ex-studenti-della-vd-del-fardella-di-trapani-450.jpg

È stato un incontro intenso di emozioni quello che, a cinquant’anni dal diploma, ha riunito dodici ex studenti del Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani, anno scolastico 1974-1975, insieme a due dei loro professori, con un terzo collegato da remoto.
L’appuntamento si è svolto il 26 settembre 2025, dapprima alle 12:30 presso la sede storica del Liceo “Fardella” in via Garibaldi, dove i partecipanti sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica, e successivamente in un locale del centro per un pranzo conviviale, trasformatosi in una vera festa dei ricordi e dei legami che resistono al tempo.
Grande valore è stato dato alla condivisione dei risultati personali e professionali raggiunti negli anni dai compagni di classe: da quei banchi sono partite, negli ultimi cinquant’anni, tante storie diverse — normali, importanti, persino straordinarie — ma tutte con le stesse radici: i cinque anni di liceo, con una crescita culturale, sociale e umana condivisa tra alunni e professori.
L’incontro è stato anche l’occasione per sfogliare insieme l’album dei ricordi: le esperienze scolastiche, le amicizie nate tra i corridoi, i docenti che hanno lasciato un segno indelebile. Ci si è collegati in videochiamata con un altro professore e con alcuni compagni che, per varie motivazioni, non hanno potuto partecipare. Non sono mancati momenti di commozione nel ricordare chi non è riuscito ad essere presente e chi, purtroppo, non c’è più.
I partecipanti
• Professori: Vincenzo Romeo, Pietro Anselmo, e da remoto Domenico Di Noto.
• Ex alunni del Liceo “V. Fardella”: Alberto Adragna, Nicola Barraco, Antonio Pio Bica, Vincenzo Carollo, Filippo De Vincenzi, Vito Giuliana, Vincenzo Poma, Andrea Rallo, Enrico Reina, Filippo Rizzo, Giacomo Rodriquenz, Nicola Tardia.
Tra risate, aneddoti e fotografie d’epoca, si è rinnovata la consapevolezza che il tempo non cancella i legami più autentici. Anzi, li rafforza. Gli ex studenti hanno promesso di non attendere altri cinquant’anni per rivedersi: «È stato come tornare indietro nel tempo – hanno commentato – con la stessa complicità di allora. Ora vogliamo ritrovarci più spesso, perché questi momenti hanno un valore inestimabile».
Un incontro che è stato al tempo stesso celebrazione della memoria e testimonianza di amicizie destinate a durare tutta la vita.
Ad Maiora









Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758723850-0-lusso-sull-acqua-come-gli-emirati-stanno-rivoluzionando-il-noleggio-di-yacht.jpg

Lusso sull'acqua: come gli Emirati stanno rivoluzionando il noleggio...

Native | 25/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-09-2025/1758638439-0-marsala-osteria-siciliando-al-top-di-tripadvisor-dieci-anni-di-cucina-territoriale.jpg

Marsala, Osteria Siciliando al top di TripAdvisor: dieci anni di cucina...

Native | 24/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-09-2025/1758707759-0-a-marsala-debutta-la-festa-del-pastore-degustazioni-folklore-e-cabaret.jpg

A Marsala debutta la Festa del Pastore: degustazioni, folklore e cabaret