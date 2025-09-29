Uomo travolto sull’autostrada Palermo-Mazara: è gravissimo

Grave incidente stradale nella serata di ieri lungo l’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi dello svincolo di Balestrate.
Un uomo di nazionalità straniera, intorno alle 20, è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la carreggiata in direzione Mazara. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe sceso poco prima dalla vettura su cui viaggiava, probabilmente per recuperare un bagaglio caduto dal portapacchi.
Il conducente dell’auto che lo ha investito ha subito dato l’allarme alla Polizia stradale, raccontando in modo concitato di essersi trovato improvvisamente davanti l’uomo mentre transitava sulla corsia di sorpasso.
Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato la vittima all’ospedale Villa Sofia di Palermo in codice rosso. Le sue condizioni sono gravissime e la prognosi resta riservata.
Gli agenti della Polstrada stanno raccogliendo le testimonianze delle persone che viaggiavano con lui, anche loro di nazionalità straniera, per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.