Cronaca

Meteo
29/09/2025 07:49:00

Meteo instabile in Sicilia. Nuvole e qualche pioggia. Le previsioni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759125118-0-meteo-instabile-in-sicilia-nuvole-e-qualche-pioggia-le-previsioni.jpg

Ancora tempo instabile sulla Sicilia per l’inizio di questa ultima settimana di settembre. Le condizioni meteo continuano a essere segnate da nuvolosità diffusa, venti sostenuti e possibili piogge, specie sulle aree tirreniche e orientali dell’isola. La situazione, però, potrebbe migliorare parzialmente tra domani e mercoledì.

 

Lunedì 29 settembre: nubi sparse e venti di Maestrale

Per la giornata di oggi, lunedì 29 settembre, il tempo sarà variabile, con nuvolosità irregolare soprattutto sul versante tirrenico e orientale della Sicilia, dove sono previste piogge sparse di debole o moderata intensità.
Sulle altre zone dell’isola, compresa la provincia di Trapani, il tempo si manterrà più asciutto, anche se non mancheranno le nubi alternate a schiarite.

A Trapani, in particolare, si prevede una giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, con temperature comprese tra i 20°C del mattino e i 25°C nel pomeriggio.
I venti saranno moderati da nord-ovest per gran parte della giornata, con raffiche fino a 14 km/h. I mari risulteranno mossi, specie sul Canale di Sicilia. Nessuna variazione significativa per quanto riguarda le temperature.

 

Martedì 30 settembre: piogge al Nord dell’isola, più sole a Ovest

Per domani, martedì 30 settembre, è atteso un nuovo peggioramento, con cielo nuvoloso su buona parte della regione fin dalle prime ore del giorno. Le piogge saranno più probabili lungo le zone settentrionali ed orientali, mentre sul trapanese e sull’ovest agrigentino sono previste ampie schiarite, almeno nella prima parte della giornata.

Dal pomeriggio-sera, è prevista una nuova intensificazione della copertura nuvolosa a partire dal settore occidentale, quindi anche la zona di Trapani potrà tornare ad avere condizioni più grigie.

I venti si disporranno progressivamente dai quadranti sud-occidentali, inizialmente deboli o moderati, con mari ancora mossi.









