Renato Schifani alla Festa di Forza Italia: "La Sicilia cresce come il Mezzogiorno"

29/09/2025 18:00:00

In un contesto geopolitico e sociale sempre più instabile, segnato dalla risorgenza dei conflitti e dalla crescente intolleranza verso chi difende la libertà di pensiero, l’Italia si trova ad affrontare sfide che mettono alla prova i fondamenti della democrazia e della convivenza civile. Tuttavia, in questa stagione complessa, emergono anche segnali positivi, soprattutto sul fronte economico. Un esempio di questo risveglio è il Mezzogiorno, dove la crescita si fa sentire con risultati tangibili.

Schifani, intervenuto in videomessaggio alla Festa di Forza Italia di Telese (Campania), ha evidenziato i risultati della Regione: «La Regione ha finalmente azzerato il proprio deficit e registrato un avanzo di oltre due miliardi di euro», ha sottolineato con soddisfazione, mettendo in risalto la differenza rispetto ai governi di centrosinistra che, a suo dire, hanno contribuito ad aumentare il divario sociale ed economico.

L’intervento di Schifani ha anche voluto rinnovare l’impegno di Forza Italia per la difesa della libertà come valore centrale. Ha ripercorso le parole di Silvio Berlusconi, che trentuno anni fa diedero vita al movimento, fondato su un’idea di libertà che unisce le diverse tradizioni politiche, da quella liberale a quella cristiana, passando per quella riformista. Per Schifani, il pensiero di Berlusconi rappresenta ancora oggi la bussola per l'azione politica di Forza Italia: «La libertà resta la nostra missione più alta, da difendere e promuovere ogni giorno», ha dichiarato.

Un altro punto cruciale del messaggio di Schifani è stato l'importanza del Manifesto della Libertà, che è stato presentato in quella stessa occasione. Il Manifesto richiama i valori fondanti del movimento, che pongono la persona al centro, con una visione di libertà come diritto inalienabile, e uno Stato giusto che non opprima, ma che invece sostenga e favorisca le opportunità di ciascun individuo. Questi valori, secondo Schifani, sono un'eredità di Berlusconi che continua a ispirare l'azione politica del partito, con il segretario Antonio Tajani che porta avanti questo impegno con determinazione in tutta Italia.

Nel suo discorso, Schifani ha rivolto un appello in particolare alle nuove generazioni, invitandole a difendere con forza la libertà, «un valore ancora più prezioso per chi non l’ha mai conosciuta in forma di privazione». La sfida, quindi, non è solo politica, ma culturale: si tratta di preservare e rafforzare il patrimonio di libertà che caratterizza l’Italia, contro ogni forma di giustizialismo o deriva autoritaria.

«Forza Italia è la casa di chi crede in questi valori e vuole difenderli. È la nostra comunità politica, è la nostra missione», ha concluso il presidente Schifani, ribadendo l’importanza di costruire un’Italia fondata su libertà, responsabilità e solidarietà.



