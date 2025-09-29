Marsala, controlli nei Centri di raccolta: “Rifiuti ingombranti dai Comuni vicini ..."

29/09/2025 14:33:00

Mattinata di verifiche straordinarie nei Centri Comunali di Raccolta di Marsala, nelle contrade Cutusio e Ponte Fiumarella. Polizia Municipale, tecnici e ispettori ambientali del settore Servizi Pubblici Locali hanno monitorato i conferimenti di rifiuti ingombranti, su disposizione dell’amministrazione comunale. Presente anche il vicesindaco Giacomo Tumbarello, che ha seguito da vicino le operazioni.

L’iniziativa nasce dalle segnalazioni interne allo stesso settore SPL, che nelle ultime settimane ha registrato un aumento anomalo di rifiuti ingombranti depositati nei CCR. Il sospetto – ormai concreto – è che parte di questi rifiuti provenga da Comuni limitrofi, con un danno evidente per le casse del Comune di Marsala: i costi di smaltimento, infatti, ricadono interamente sui contribuenti marsalesi.

«Questi controlli a campione, mirati ad accertare che i rifiuti provengano esclusivamente da residenti del nostro Comune, saranno intensificati – ha dichiarato Tumbarello –. È un’azione necessaria per tutelare le casse comunali e l’utenza. Confidiamo nella massima collaborazione della cittadinanza».

L’amministrazione assicura quindi tolleranza zero verso i “furbetti del rifiuto”, che cercano di scaricare a Marsala ciò che non vogliono smaltire nei propri paesi.



