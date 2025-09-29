Sezioni
Cultura

» Sociale
29/09/2025 09:06:00

Marsala, conclusa la seconda edizione di “Per alto mare aperto”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-09-2025/marsala-conclusa-la-seconda-edizione-di-per-alto-mare-aperto-450.jpg

Si è conclusa presso la Lega Navale Italiana – Sezione di Marsala – la seconda edizione di “Per alto mare aperto”, progetto organizzato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia. All’iniziativa hanno aderito, oltre alla sezione marsalese, anche le sezioni della Lega Navale di Trapani, Mazara del Vallo e Castellammare del Golfo.

Il progetto ha coinvolto giovani in giustizia riparativa e in debito con la società, impegnati in un percorso di crescita e responsabilità attraverso l’esperienza della vela. A bordo delle imbarcazioni, accanto a psicologi e assistenti sociali dell’Uepe, i ragazzi hanno sperimentato ruoli e compiti precisi, guidati dagli skipper, imparando disciplina, lavoro di squadra e rispetto delle regole.

Un ringraziamento speciale è andato al socio Pietro Cudia che, per il secondo anno consecutivo, ha messo a disposizione la propria imbarcazione, il suo tempo e le sue competenze professionali per la riuscita del progetto.

«Navigando per alto mare aperto» – è lo slogan che ha accompagnato i ragazzi, in un percorso che unisce sport, educazione e inclusione sociale, con l’obiettivo di favorire il reinserimento e creare nuove occasioni di riscatto.









