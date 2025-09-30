Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Aeroporto di Trapani
30/09/2025 06:00:00

Ombra: "Birgi non è solo un aeroporto, è la chiave dello sviluppo. Ma il territorio .."

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/ombra-birgi-non-e-solo-un-aeroporto-e-la-chiave-dello-sviluppo-ma-il-territorio-450.jpg

Il ritorno della base Ryanair a Trapani-Birgi, annunciato la scorsa settimana, è stato salutato come una vittoria per l’aeroporto e per l’intera provincia. Due nuovi aerei, 23 rotte e oltre un milione di passeggeri attesi all’anno: numeri che danno fiato a un’infrastruttura strategica per l’economia e il turismo locale. Ma al termine della conferenza stampa, il presidente di Airgest, Salvatore Ombra, ha preso la parola con un tono diverso, più intimo e appassionato.

Uno sfogo, a tratti amaro, davanti ai ragazzi del Istituto Tecnico Aeronautico “Marino Torre” di Trapani presenti all’incontro. Un discorso che ha messo a nudo non solo le potenzialità dell’aeroporto, ma soprattutto le fragilità di un territorio che rischia di non cogliere fino in fondo questa occasione.

«L’aeroporto è un imbuto, un’opportunità»

«Partiamo da un presupposto: noi siamo l’aeroporto. L’aeroporto è un imbuto – ha spiegato Ombra –. La gente entra da un cielo e deve uscire dall’altro. Noi dobbiamo fare in modo che questo passaggio avvenga nel miglior modo possibile, senza disagi e in totale sicurezza».

Ma, secondo il presidente di Airgest, il punto non è solo garantire il funzionamento tecnico della struttura: «Un aeroporto è una porta di accesso. In Italia ci sono 41 province che hanno un aeroporto, alcune addirittura due. Avere questa possibilità è un privilegio e una responsabilità. L’aeroporto è crescita, è sviluppo, è la possibilità di mantenere i giovani sul territorio e dare prospettive».

Il richiamo al territorio

Il vero problema, però, è l’integrazione con ciò che sta fuori: «Non basta che l’aeroporto funzioni – ha sottolineato Ombra –. Devono essere le infrastrutture, i servizi, il territorio stesso a interagire con noi. Altrimenti rischiamo di avere un bell’aeroporto che non produce benefici reali».

Un monito diretto alla politica e alle amministrazioni locali: «Invece di pensare alle prossime campagne elettorali, bisognerebbe lavorare da subito per integrare l’aeroporto con il territorio. Questo significa pensare a strade, collegamenti, ricettività. Non si può continuare a ragionare a compartimenti stagni».

«Non sto qui per la poltrona»

Ombra ha rivendicato anche il senso del suo impegno personale: «Non sono qui per scaldare una sedia o per il prestigio della carica. Sono qui per fare il divulgatore, per far capire cosa rappresenta un aeroporto per un territorio. Vedere i giovani andar via mi fa male. L’aeroporto è uno strumento che può invertire questa tendenza, ma solo se c’è consapevolezza e se tutti ci crediamo».

L’esempio della storia

Per spiegare il suo punto, Ombra ha usato anche un riferimento storico: «Nell’epoca punico-fenicia le uniche zone sviluppate erano quelle attorno ai porti. È sempre stato così: il mezzo di comunicazione è quello che genera sviluppo, crescita, scambi. Oggi l’aeroporto è il nostro porto».

«Serve politica lungimirante»

Lo sfogo si è chiuso con un appello: «Abbiamo bisogno di politica sana e lungimirante. In questi anni ho avuto amministratori che hanno sostenuto il progetto Birgi, e i risultati di oggi ne sono la prova. Ma serve continuità, serve una visione: altrimenti rischiamo di sprecare un’occasione che non si ripeterà».

Un discorso che colpisce e che suona come un monito: senza un territorio capace di accompagnare l’aeroporto, i numeri promessi da Ryanair rischiano di restare solo statistiche.



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756231362-0-.jpg

Quando l’addio diventa conforto: l’esperienza del commiato con...