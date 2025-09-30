30 Settembre: Marche alla destra, la pace di Trump, si vende San Siro, arriva l'influenza

30/09/2025 07:08:00

E' il 30 Settembre 2025. Ecco le principali notizie in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il centrodestra ha riconquistato le Marche confermando presidente Francesco Acquaroli. Ieri l’affluenza ha superato di poco il 50 per cento, cioè 10 punti in meno rispetto alle scorse regionali

• In Val d’Aosta si sono riconfermati gli autonomisti dell’Union Valdôtaine, che ora sceglieranno il presidente. L’affluenza è quasi arrivata al 63 per cento

• Nelle Marche, a San Severino, è andato a votare anche Vittorio Sgarbi

• Gli avvocati di Margherita Agnelli hanno depositato un testamento scritto a mano da Gianni, in cui lasciava il 25 per cento di Dicembre al figlio Edoardo

• Trump ha ricevuto a Washington Netanyahu, che ha accettato il piano per la pace a Gaza. Manca ancora il sì di Hamas

• Gli Usa hanno autorizzato l’Ucraina all’impiego di missili a lungo raggio in grado di provocare gravi danni in territorio russo

• La Casa Bianca ha minacciato i nuovi dazi al 100 per cento su film non prodotti in America. L’Italia, nel frattempo, calcola i danni provocati dalle tariffe sull’export di agosto

• Quasi all’alba il consiglio comunale di Milano ha dato il via libera alla vendita dello stadio di San Siro. L’operazione ha spaccato maggioranza e opposizioni. Ad agevolarla è stata l’uscita dall’aula di Forza Italia

• Per 24 ore dal 2 al 3 ottobre il trasporto ferroviario rischierà di fermarsi a causa di uno sciopero indetto dai sindacati autonomi contro i massacri a Gaza

• Nella gara dell’auditel, domenica Maria De Filippi ha battuto la concorrente Mara Venier

• È stato ritrovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli, il missionario di 68 anni scomparso l’11 agosto in val di Non

• Come ogni autunno è in arrivo una nuova ondata influenzale: in Italia sono previsti 15 milioni di casi. Unica barriera, dicono i medici, sarà il vaccino

• Un aereo Ryanair in volo da Londra ad Alicante è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza perché alcuni passeggeri si sono messi a litigare

• Nei verbali dell’inchiesta sul naufragio del Bayesian c’è il racconto degli ultimi minuti dell’imbarcazione prima dell’affondamento

• Il primo ministro francese Sébastien Lecornu è stato denunciato da un sindacato per aver messo nel curriculum un master che non avrebbe mai preso

• L’autobiografia di Meloni sta per essere pubblicata in India

• A Scampia una gang ricattava il titolare di un appartamento per sottrarglielo

• A Torino è stato condannato a quasi un anno un senegalese che aveva rubato una Red Bull da un Carrefour

• Christian Sodano, l’uomo che l’anno scorso uccise la madre e la sorella della sua ex a Cisterna di Latina, ha preso l’ergastolo

• Non merita l’attenuante di parziale vizio di mente, secondo i giudici, Riccardo Chiarioni, il ragazzo che a 17 anni ha ucciso padre, madre e fratello a Paderno Dugnano

• Un uomo di 37 anni è stato arrestato ad Afragola con l’accusa di aver dato fuoco alla madre, uccidendola

• Nei posticipi di Serie A il Parma ha battuto il Torino e la Lazio il Genoa

• De Minaur sarà il prossimo avversario di Sinner in semifinale al torneo di Pechino. Intanto l’eterno rivale Alcaraz gioca a Tokyo

• Nicole Kidman e Keith Urban si sono separati, dopo quasi 20 anni di matrimonio e due figli

• Sono morti il baritono tedesco Franz Grundheber (88), il pubblicitario statunitense Neil Kraft (67), la storica della lingua polacca Anna Siekiera (e anche Roscoe, il cane di Lewis Hamilton)



Titoli

Corriere della Sera: Marche, la vittoria del centrodestra

la Repubblica: Gaza, il piano Trump / Ultimatum a Hamas

La Stampa: Gaza, 72 ore per la pace

Il Sole 24 Ore: Ad agosto crolla l’export verso gli Usa

Avvenire: Cambio di piano

Il Messaggero: Marche, vince il centrodestra

Il Giornale: La sinistra naufraga nelle Marche

Leggo: Gaza, sì di Israele al piano Trump

Qn: Marche, bis di Acquaroli / Fallisce il campo largo

Il Fatto: Trump ci prova: «Gaza / senza Israele e Hamas

Libero: La flottila di Elly / naufraga nelle Marche

La Verità: Scoperto il bluff della sinistra

Il Mattino: Piano di pace per Gaza: ostaggi liberi e stop al conflitto

il Quotidiano del Sud: Gaza agli arabi per la pace / Trump convince Netanyahu

il manifesto: L’emiro di Gaza

Domani: Nelle Marche rivince la destra / Ricci flop, il campo largo arranca



