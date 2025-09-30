Petrosino, ladri di fragole in azione: arrestati due uomini

30/09/2025 10:14:00

Colti in flagrante mentre cercavano di portare via migliaia di piantine di fragole. I Carabinieri della Stazione di Petrosino hanno arrestato due uomini stranieri di 56 e 52 anni, accusati di tentato furto aggravato.

Durante un servizio di pattugliamento, i militari hanno notato movimenti sospetti all’interno di una serra. Il successivo sopralluogo ha permesso di sorprendere i due mentre erano intenti a trafugare le piante. Erano già state estirpate circa 7.000 piantine di fragole, per un valore stimato di 2.800 euro, pronte per essere portate via.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. I due uomini sono stati arrestati e l’Autorità Giudiziaria ha convalidato il provvedimento.

Un episodio che riporta l’attenzione sui furti ai danni delle aziende agricole della provincia, già messe a dura prova da crisi di mercato e maltempo.



