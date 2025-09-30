Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
30/09/2025 13:00:00

Sicilia: la Regione assume 210 nuovi lavoratori

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759229939-0-sicilia-la-regione-assume-210-nuovi-lavoratori.jpg

La Regione Siciliana dà un importante segnale di rinnovamento e crescita, con l'annuncio di 210 nuove assunzioni destinate a rafforzare l’amministrazione regionale. I contratti sono stati firmati questa mattina nella sede dell’assessorato alla Funzione Pubblica, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Andrea Messina e della dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo.

L'iniziativa rientra in un piano più ampio che mira a migliorare i servizi e sostenere la macchina amministrativa, con particolare attenzione al ricambio generazionale e al potenziamento delle strutture esistenti. Il presidente Schifani, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, che arriva dopo un lungo periodo di difficoltà economiche per la Regione.

 

«Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della nostra amministrazione – ha dichiarato Schifani. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro professionalità per proseguire con il programma di sviluppo e rinnovamento che il mio governo sta portando avanti da due anni e mezzo. Quando sono stato eletto, ho trovato una Regione con gravi difficoltà finanziarie, ma siamo riusciti a mettere in ordine i conti. Grazie al surplus di oltre due miliardi di euro registrato quest’anno, continueremo a investire nel futuro, compreso quello occupazionale», ha concluso il presidente.

 

I dettagli delle assunzioni

Il piano di assunzioni prevede, in particolare, il rafforzamento di diversi settori strategici. Ben 161 dei nuovi ingressi sono destinati al ricambio generazionale, con figure professionali molto richieste. Tra i nuovi assunti figurano 109 funzionari amministrativi, 22 specialisti informatici-statistici, 15 avvocati e 14 agronomi specializzati in tutela del territorio e sviluppo rurale. Inoltre, 29 unità si andranno a inserire nei Centri regionali per l’impiego, con 18 istruttori amministrativi contabili e 11 operatori del mercato del lavoro. Un altro importante intervento riguarda la Protezione civile regionale, che vedrà 12 dipendenti stabilizzati, mentre cinque operatori centralinisti non vedenti entreranno in ruolo. Non solo, ma in un gesto di inclusione sociale, tre unità appartenenti alle categorie protette avevano già firmato i contratti venerdì scorso: due donne che hanno subito gravi lesioni in seguito a violenze e una vittima di mafia.

 

Il commento dell'assessore Messina

Anche l’assessore Andrea Messina ha espresso grande soddisfazione per il risultato, definendolo «frutto di un lavoro di squadra». «Il contributo delle nuove assunzioni sarà fondamentale per il cambiamento e l’innovazione della Regione. Queste persone porteranno competenze e freschezza, affiancando il personale già in servizio e migliorando i servizi offerti ai cittadini e alle imprese», ha dichiarato Messina. L’assessore ha poi aggiunto che l'impegno della Regione non si ferma qui, ma punta a creare ulteriori opportunità di lavoro nei mesi a venire, con l’obiettivo di rinnovare in modo significativo la macchina amministrativa regionale.

 

L’operazione di assunzione di 210 nuovi dipendenti arriva in un periodo particolarmente positivo per l’economia siciliana, con la Regione che ha visto crescere il suo PIL più di ogni altra regione italiana. Il miglioramento della gestione finanziaria, la semplificazione delle procedure amministrative e il sostegno alle imprese hanno permesso di attrarre investimenti e favorire lo sviluppo. Schifani, infatti, ha voluto ribadire che la Regione Siciliana è oggi in salute e pronta a fare leva su queste risorse per favorire il benessere dei cittadini, in particolare dei giovani, delle fasce più deboli e delle imprese.



Dalla Regione | 2025-09-30 13:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759229939-0-sicilia-la-regione-assume-210-nuovi-lavoratori.jpg

Sicilia: la Regione assume 210 nuovi lavoratori

La Regione Siciliana dà un importante segnale di rinnovamento e crescita, con l'annuncio di 210 nuove assunzioni destinate a rafforzare l’amministrazione regionale. I contratti sono stati firmati questa mattina nella sede...

Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...