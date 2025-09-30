Sicilia: la Regione assume 210 nuovi lavoratori

30/09/2025 13:00:00

La Regione Siciliana dà un importante segnale di rinnovamento e crescita, con l'annuncio di 210 nuove assunzioni destinate a rafforzare l’amministrazione regionale. I contratti sono stati firmati questa mattina nella sede dell’assessorato alla Funzione Pubblica, alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, dell’assessore Andrea Messina e della dirigente della Funzione pubblica, Salvatrice Rizzo.

L'iniziativa rientra in un piano più ampio che mira a migliorare i servizi e sostenere la macchina amministrativa, con particolare attenzione al ricambio generazionale e al potenziamento delle strutture esistenti. Il presidente Schifani, nel suo intervento, ha sottolineato l'importanza di questo traguardo, che arriva dopo un lungo periodo di difficoltà economiche per la Regione.

«Auguro buon lavoro agli uomini e alle donne che oggi entrano a far parte della nostra amministrazione – ha dichiarato Schifani. Abbiamo bisogno del loro entusiasmo e della loro professionalità per proseguire con il programma di sviluppo e rinnovamento che il mio governo sta portando avanti da due anni e mezzo. Quando sono stato eletto, ho trovato una Regione con gravi difficoltà finanziarie, ma siamo riusciti a mettere in ordine i conti. Grazie al surplus di oltre due miliardi di euro registrato quest’anno, continueremo a investire nel futuro, compreso quello occupazionale», ha concluso il presidente.

I dettagli delle assunzioni

Il piano di assunzioni prevede, in particolare, il rafforzamento di diversi settori strategici. Ben 161 dei nuovi ingressi sono destinati al ricambio generazionale, con figure professionali molto richieste. Tra i nuovi assunti figurano 109 funzionari amministrativi, 22 specialisti informatici-statistici, 15 avvocati e 14 agronomi specializzati in tutela del territorio e sviluppo rurale. Inoltre, 29 unità si andranno a inserire nei Centri regionali per l’impiego, con 18 istruttori amministrativi contabili e 11 operatori del mercato del lavoro. Un altro importante intervento riguarda la Protezione civile regionale, che vedrà 12 dipendenti stabilizzati, mentre cinque operatori centralinisti non vedenti entreranno in ruolo. Non solo, ma in un gesto di inclusione sociale, tre unità appartenenti alle categorie protette avevano già firmato i contratti venerdì scorso: due donne che hanno subito gravi lesioni in seguito a violenze e una vittima di mafia.

Il commento dell'assessore Messina

Anche l’assessore Andrea Messina ha espresso grande soddisfazione per il risultato, definendolo «frutto di un lavoro di squadra». «Il contributo delle nuove assunzioni sarà fondamentale per il cambiamento e l’innovazione della Regione. Queste persone porteranno competenze e freschezza, affiancando il personale già in servizio e migliorando i servizi offerti ai cittadini e alle imprese», ha dichiarato Messina. L’assessore ha poi aggiunto che l'impegno della Regione non si ferma qui, ma punta a creare ulteriori opportunità di lavoro nei mesi a venire, con l’obiettivo di rinnovare in modo significativo la macchina amministrativa regionale.

L’operazione di assunzione di 210 nuovi dipendenti arriva in un periodo particolarmente positivo per l’economia siciliana, con la Regione che ha visto crescere il suo PIL più di ogni altra regione italiana. Il miglioramento della gestione finanziaria, la semplificazione delle procedure amministrative e il sostegno alle imprese hanno permesso di attrarre investimenti e favorire lo sviluppo. Schifani, infatti, ha voluto ribadire che la Regione Siciliana è oggi in salute e pronta a fare leva su queste risorse per favorire il benessere dei cittadini, in particolare dei giovani, delle fasce più deboli e delle imprese.



