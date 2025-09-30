Trasporti: Trenitalia consegna due nuovi treni elettrici alla Regione Siciliana

30/09/2025 18:20:00

due nuovi treni elettrici per la Sicilia: la flotta regionale più grande d’Italia

La Sicilia continua a fare passi avanti nel miglioramento della mobilità sostenibile e del trasporto ferroviario regionale. Ieri sono stati consegnati da Trenitalia due nuovi treni elettrici monopiano, che vanno ad aggiungersi alla flotta regionale, portando a 100 il numero complessivo di convogli operativi sull'isola. Con questa nuova consegna, la Sicilia si conferma la regione con la flotta ferroviaria regionale più numerosa d’Italia, un traguardo che sottolinea l’impegno del governo regionale per un trasporto pubblico sempre più ecologico ed efficiente.

Il commento dell'assessore Aricò

Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha sottolineato l'importanza del nuovo acquisto: «La flotta regionale si arricchisce di due nuovissimi treni elettrici ecologici per migliorare la mobilità nell'Isola, raggiungendo in tutto il numero di cento convogli che rendono la nostra isola prima d'Italia per numero di treni regionali». Un passo decisivo, che non solo risponde a una necessità crescente di mobilità, ma che punta anche a ridurre l’impatto ambientale del trasporto pubblico.

Treni ecologici e ad alta capacità

I nuovi treni presentano caratteristiche innovative e all'avanguardia. Ogni convoglio può ospitare oltre 500 passeggeri e offre diversi servizi pensati per migliorare l'esperienza di viaggio. Tra questi, postazioni di ricarica per dispositivi mobili come tablet e cellulari, e spazi dedicati per il trasporto delle biciclette, un’ulteriore iniziativa che incoraggia la mobilità sostenibile anche per chi predilige il trasporto su due ruote.

Inoltre, questi treni sono progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale: grazie alla tecnologia elettrica, producono un 30% in meno di anidride carbonica rispetto ai convogli tradizionali. Ma non solo: il 90% dei materiali con cui sono costruiti può essere riciclato, confermando l’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità.

Il progetto di rinnovamento del trasporto siciliano

Il rinnovo della flotta ferroviaria rientra in un progetto più ampio che il governo regionale sta portando avanti in collaborazione con Ferrovie dello Stato, mirato a migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto pubblico. «L'impegno del governo Schifani per i tanti siciliani e per chi desidera visitare la nostra isola è grande», ha aggiunto Aricò, rimarcando l’importanza del trasporto ferroviario anche come strumento di rilancio turistico per la regione.

La Sicilia, infatti, sta cercando di superare un divario infrastrutturale che si era accumulato nel corso dei decenni, puntando a modernizzare il trasporto pubblico e ad offrire ai cittadini e ai visitatori un sistema più moderno, comodo e rispettoso dell’ambiente.

Verso una mobilità più verde e inclusiva

Con questi nuovi treni, la Sicilia si avvia verso una mobilità più sostenibile, che non solo migliora l’efficienza del sistema di trasporto, ma rappresenta anche un passo importante verso la realizzazione di un futuro più green per la regione. La continua innovazione e l’investimento nelle infrastrutture sono la chiave per garantire una mobilità moderna e accessibile per tutti.



