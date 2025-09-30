Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
30/09/2025 18:20:00

Trasporti: Trenitalia consegna due nuovi treni elettrici alla Regione Siciliana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/trasporti-trenitalia-consegna-due-nuovi-treni-elettrici-alla-regione-siciliana-450.jpg

due nuovi treni elettrici per la Sicilia: la flotta regionale più grande d’Italia

La Sicilia continua a fare passi avanti nel miglioramento della mobilità sostenibile e del trasporto ferroviario regionale. Ieri sono stati consegnati da Trenitalia due nuovi treni elettrici monopiano, che vanno ad aggiungersi alla flotta regionale, portando a 100 il numero complessivo di convogli operativi sull'isola. Con questa nuova consegna, la Sicilia si conferma la regione con la flotta ferroviaria regionale più numerosa d’Italia, un traguardo che sottolinea l’impegno del governo regionale per un trasporto pubblico sempre più ecologico ed efficiente.

 

Il commento dell'assessore Aricò

Alessandro Aricò, assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità, ha sottolineato l'importanza del nuovo acquisto: «La flotta regionale si arricchisce di due nuovissimi treni elettrici ecologici per migliorare la mobilità nell'Isola, raggiungendo in tutto il numero di cento convogli che rendono la nostra isola prima d'Italia per numero di treni regionali». Un passo decisivo, che non solo risponde a una necessità crescente di mobilità, ma che punta anche a ridurre l’impatto ambientale del trasporto pubblico.

 

Treni ecologici e ad alta capacità

I nuovi treni presentano caratteristiche innovative e all'avanguardia. Ogni convoglio può ospitare oltre 500 passeggeri e offre diversi servizi pensati per migliorare l'esperienza di viaggio. Tra questi, postazioni di ricarica per dispositivi mobili come tablet e cellulari, e spazi dedicati per il trasporto delle biciclette, un’ulteriore iniziativa che incoraggia la mobilità sostenibile anche per chi predilige il trasporto su due ruote.

Inoltre, questi treni sono progettati per ridurre al minimo l’impatto ambientale: grazie alla tecnologia elettrica, producono un 30% in meno di anidride carbonica rispetto ai convogli tradizionali. Ma non solo: il 90% dei materiali con cui sono costruiti può essere riciclato, confermando l’impegno verso l’economia circolare e la sostenibilità.

 

 

 

 

Il progetto di rinnovamento del trasporto siciliano

Il rinnovo della flotta ferroviaria rientra in un progetto più ampio che il governo regionale sta portando avanti in collaborazione con Ferrovie dello Stato, mirato a migliorare l'efficienza e la qualità del trasporto pubblico. «L'impegno del governo Schifani per i tanti siciliani e per chi desidera visitare la nostra isola è grande», ha aggiunto Aricò, rimarcando l’importanza del trasporto ferroviario anche come strumento di rilancio turistico per la regione.

La Sicilia, infatti, sta cercando di superare un divario infrastrutturale che si era accumulato nel corso dei decenni, puntando a modernizzare il trasporto pubblico e ad offrire ai cittadini e ai visitatori un sistema più moderno, comodo e rispettoso dell’ambiente.

 

Verso una mobilità più verde e inclusiva

Con questi nuovi treni, la Sicilia si avvia verso una mobilità più sostenibile, che non solo migliora l’efficienza del sistema di trasporto, ma rappresenta anche un passo importante verso la realizzazione di un futuro più green per la regione. La continua innovazione e l’investimento nelle infrastrutture sono la chiave per garantire una mobilità moderna e accessibile per tutti.

 



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...

Dalla Regione | 2025-09-30 13:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/sicilia-la-regione-assume-210-nuovi-lavoratori-250.jpg

Sicilia: la Regione assume 210 nuovi lavoratori

La Regione Siciliana dà un importante segnale di rinnovamento e crescita, con l'annuncio di 210 nuove assunzioni destinate a rafforzare l’amministrazione regionale. I contratti sono stati firmati questa mattina nella sede...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...