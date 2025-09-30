Castelvetrano: la Questura celebra il Patrono della Polizia San Michele Arcangelo

30/09/2025 15:30:00

Ieri la Questura di Trapani ha celebrato il suo Santo Patrono, San Michele Arcangelo, con una cerimonia che ha avuto luogo nella suggestiva Chiesa Madre di Santa Maria Assunta di Castelvetrano. La messa, iniziata alle 10:00, è stata presieduta da S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, insieme al Vescovo Emerito Mons. Domenico Mogavero e al Cappellano della Polizia di Stato per la provincia di Trapani, don Antonino Adragna.

Dopo la funzione religiosa, l'evento si è spostato al Teatro Comunale "Selinus", dove si sono riunite le autorità locali, i poliziotti della provincia, i sindacati di polizia e i membri delle Sezioni A.N.P.S. di Trapani e Castelvetrano. Qui, gli studenti dell’indirizzo musicale dell'istituto comprensivo “Lombardo Radice Pappalardo” di Castelvetrano hanno incantato il pubblico con un concerto che ha reso omaggio alla giornata.

Durante l'incontro, il Questore di Trapani, dr. Giuseppe Felice Peritore, ha premiato alcuni agenti della Questura per il loro impegno e dedizione. A questi poliziotti sono state conferite importanti onorificenze, tra cui Encomi Solenni ed Encomi, per i loro meriti nelle attività di servizio.

Questa celebrazione ha rappresentato un momento importante per ricordare il ruolo fondamentale della Polizia di Stato: quello di custodi della sicurezza e della libertà di tutti, un impegno che, in molte occasioni, si concretizza in azioni coraggiose e decisive a tutela dei diritti di ogni individuo.



