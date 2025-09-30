Sezioni
Istituzioni

Dai Comuni
30/09/2025 19:00:00

Domani inizia "Custonaci Memorie e Futuro": un mese di incontri intergenerazionali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/domani-inizia-custonaci-memorie-e-futuro-un-mese-di-incontri-intergenerazionali-450.jpg

Dal 1° ottobre prende il via la seconda edizione di Custonaci Memorie e Futuro, un progetto innovativo che vede il Comune di Custonaci protagonista di una rinascita culturale e sociale, con il supporto dell’Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. L'iniziativa, che si estende per un intero mese di eventi, ha l'obiettivo di rivitalizzare il patrimonio locale, creando legami tra generazioni e rafforzando la coesione sociale.

 

Il progetto si propone di trasformare Custonaci in un laboratorio di coesione sociale, sperimentando un modello inedito in cui giovani e anziani non si limitano a convivere pacificamente, ma collaborano attivamente nella costruzione di un futuro condiviso. Il cuore dell’iniziativa è rappresentato dall'immagine iconica di un bambino e di un anziano che si guardano negli occhi: una fotografia vivente che simbolizza il dialogo e il ponte tra chi custodisce la memoria del passato e chi guarda con speranza al domani.

 

Un programma ricco di eventi e tematiche

Il programma di Custonaci Memorie e Futuro si sviluppa su cinque principali filoni tematici che abbracciano la tradizione, la cultura, l'arte, la natura e la sostenibilità. Ogni evento è pensato per creare un linguaggio comune tra le diverse generazioni, attraverso esperienze condivise che pongono al centro il patrimonio culturale e ambientale del territorio.

Arte Culinaria: Laboratori di ricette ancestrali per riscoprire i sapori della tradizione.

Educazione Ambientale: Attività che promuovono il rispetto per la natura e la sostenibilità.

Artigianato Lapideo: Visite ai laboratori del pregiato marmo custonacese per scoprire l’arte della lavorazione della pietra.

Cultura del Movimento: Danze tradizionali siciliane nelle scuole, per riscoprire il valore del corpo e del movimento come linguaggio di unione.

Eredità Storico-Architettonica: Esplorazioni di bagli rurali, frantoi e luoghi identitari che raccontano la storia del territorio.

Oltre a questi temi, il calendario prevede eventi straordinari come le elezioni del Baby Sindaco, l'iniziativa Puliamo il Mondo con Legambiente, incontri con i tonnaroti di Favignana e un’ampia varietà di eventi artistici che spaziano dal teatro alla letteratura contemporanea.

 

 

 I primi eventi: una messa in scena di tradizioni e innovazione

L'evento di apertura, previsto per mercoledì 1° ottobre alle 10:30, vedrà gli studenti dell’Istituto Lombardo Radice - E. Fermi impegnati in una cerimonia di piantumazione di un ulivo, simbolo di radici profonde e speranza per il futuro. Questo evento è il primo passo di La Città dell'olio in cattedra, un’iniziativa che unisce tradizione e linguaggi contemporanei.

Il giorno successivo, giovedì 2 ottobre alle 16:00, prenderà il via A spasso con i nonni, una parata che invaderà le strade del paese con una carovana multigenerazionale, partendo da Via Roma per arrivare a Piazza ex Municipio. La camminata si trasformerà in un manifesto vivente di come diverse generazioni possano convivere e cooperare per il bene comune.

Domenica 5 ottobre alle 11:00, sarà il turno della "Consegna della Panchina dell'Armonia", un simbolo di accoglienza e riflessione che arricchirà il territorio con un nuovo punto di contemplazione, all'insegna della riconciliazione interiore. La panchina sarà donata dal Club Unesco Trapani all’Associazione Culturale Museo Vivente di Custonaci.

 

Il ribaltamento dei ruoli: giovani custodi del passato, anziani maestri del futuro

Uno degli aspetti più originali di questo progetto è il ribaltamento dei ruoli tradizionali. I giovani diventano custodi del passato, utilizzando strumenti espressivi contemporanei per preservare e rinnovare la memoria storica, mentre gli adulti e gli anziani condividono le loro conoscenze, esperienze e tradizioni. In questo modo, il progetto promuove un profondo senso di appartenenza e identità, oltre a favorire un processo di crescita collettiva.

"Tra le mani che hanno plasmato il passato e gli occhi che sognano il futuro, nasce un dialogo senza tempo", è il motto che guida questo esperimento sociale, destinato a fare scuola in tutta la Sicilia. Custonaci Memorie e Futuro si propone come un laboratorio per una Sicilia che rinasce dalla cultura, con un forte impegno nella costruzione di una comunità più coesa e solidale.

 

Un progetto sostenuto della comunità

Il progetto è sostenuto dall’Associazione Culturale Gruppo Folkloristico Cala Bukuto, in collaborazione con aziende e realtà associative locali. Un esempio di come la comunità si unisca per un obiettivo comune: valorizzare il patrimonio, creare nuove opportunità di crescita e, soprattutto, favorire il dialogo tra generazioni diverse.

Per il calendario completo degli eventi e gli aggiornamenti sul progetto, è possibile seguire i canali social del Comune di Custonaci.



