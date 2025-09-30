Trapani, nuovo maxi sequestro di cocaina: oltre 5 chili e tre arresti

30/09/2025 14:51:00

Ancora un duro colpo al narcotraffico nel Trapanese. La Polizia di Stato ha sequestrato oltre 5 chili di cocaina, arrestando tre persone in diverse operazioni coordinate dalla Squadra mobile di Trapani, su disposizione della locale Procura. È il terzo maxi sequestro in pochi mesi, dopo i 12 chili recuperati all’inizio dell’estate.

Il primo arresto riguarda un quarantenne trapanese, insospettabile e incensurato, titolare di una ditta di impianti di condizionamento. Fermato per un normale controllo, aveva con sé 10 grammi di cocaina. La perquisizione a casa ha rivelato altri 639 grammi, insieme a un bilancino e materiale per il confezionamento. Per lui il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Pochi giorni dopo, gli investigatori hanno fermato un trentottenne trapanese, anche lui incensurato e volontario di un’associazione sanitaria. A bordo dell’auto guidata dal giovane sono stati trovati 108 grammi di cocaina sottovuoto. L’uomo ha dichiarato che la droga era destinata a una “gita in barca con amici”. Anche in questo caso, il GIP ha confermato gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Sempre nella stessa giornata, è stato arrestato un siracusano di 42 anni con precedenti specifici, bloccato dopo un inseguimento nel quartiere Villa Rosina. Non si era fermato all’alt dei poliziotti e a bordo del veicolo trasportava oltre 4 chili e mezzo di cocaina, nascosti perfino nei filtri dell’aria condizionata. Per lui è scattata la custodia cautelare in carcere.

Complessivamente, la droga sequestrata ha un valore di mercato stimato in circa 500 mila euro ed era destinata alle piazze di spaccio della provincia.

La Polizia sottolinea che si tratta di un’operazione di grande rilievo che conferma l’attenzione sul territorio, particolarmente esposto ai traffici di stupefacenti.

Si ricorda che, in base al principio costituzionale della presunzione di innocenza, la responsabilità penale degli arrestati sarà accertata solo con eventuali sentenze definitive.



