Sicilia, inizio di ottobre con pioggia e freddo

Cronaca

30/09/2025 10:30:00

Un brusco calo delle temperature interesserà la Sicilia nei primi giorni di ottobre. A partire da domani, mercoledì 1 ottobre, l’Isola sarà investita da una perturbazione in arrivo da ovest che porterà piogge diffuse e temporali sparsi su gran parte del territorio regionale. Ma sarà solo l’inizio di un’ondata di maltempo che, nei giorni successivi, assumerà caratteristiche decisamente anomale per il periodo.

 

Piogge e temporali già da mercoledì

La giornata di mercoledì sarà segnata da una diffusa instabilità atmosferica: temporali e piogge interesseranno gran parte della Sicilia, in un contesto di cielo molto nuvoloso e venti tesi. Le condizioni meteorologiche peggioreranno ulteriormente giovedì 2 ottobre, con l’ingresso di un vortice freddo in isolamento sui Balcani che porterà con sé un cospicuo abbassamento delle temperature.

 

In arrivo il freddo artico: Sicilia nella morsa dell’aria continentale

Ma il vero cambiamento arriverà con la seconda parte della settimana, quando sull’Europa si consoliderà un blocco anticiclonico che si estenderà fino alla Scandinavia. Una configurazione rara e intensa che favorirà la discesa di masse d’aria gelida di origine artico-continentale lungo il suo bordo orientale. L’Italia meridionale, e in particolare la Sicilia, saranno tra le aree più esposte a questa incursione.

Secondo i modelli meteorologici, tra il 2 e il 3 ottobre è atteso un netto calo delle temperature, con valori anche 6-8 gradi sotto la media stagionale. Il freddo si farà sentire soprattutto sulle zone collinari e interne dell’Isola, ma non risparmierà nemmeno le aree costiere. Un cambiamento così marcato e precoce costringerà molti a tirare fuori i primi capi pesanti con settimane d’anticipo.



