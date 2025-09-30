Castelvetrano. Forza Italia nomina i responsabili di settore, "Clima di entusiasmo"

30/09/2025 17:50:00

Il Segretario comunale di Forza Italia a Castelvetrano Vito Fazzino ha riunito la segreteria comunale. Presenti il Segretario Provinciale di Forza Italia on. Toni Scilla, la consigliera comunale forzista Gabriella Marchese e l’assessora comunale di Forza Italia Monia Rubbino. Si è discusso sulla situazione socio-economica della città di Castelvetrano, con riferimento sia alle diverse criticità esistenti sia alle numerose potenzialità del territorio. Particolare attenzione è stata dedicata alla condizione del presidio ospedaliero "Vittorio Emanuele II". Sono stati, inoltre, nominati i seguenti Responsabili di Settore: Gabriella Marchese - Amministrazione e Tesoreria, Alessio Signorello - Comunicazione ed Immagine, Andrea Bonura - Adesioni, Gaspare Bongiovanni - Enti Locali, Carlo Barraco - Dipartimento Pesca, Giuseppe Salvo - Dipartimento Sport, Giovanni Viola - Dipartimento Territorio ed Ambiente.

Per Vito Fazzino “la nomina dei responsabili di settore rappresenta un ulteriore passo nel processo di radicamento del nostro partito a Castelvetrano. Forza Italia intende mettersi a disposizione della propria comunità con un forte senso di impegno civile. Esprimo soddisfazione per il contributo di idee e progetti che stiamo promuovendo, in continuità con i principi di buon governo che caratterizzano l’amministrazione guidata dal Sindaco Lentini”. “Rivolgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro ai nuovi Responsabili di Settore. La Segreteria comunale di Forza Italia, sotto la guida del Segretario comunale Vito Fazzino, sta portando avanti un’attività preziosa e costruttiva al servizio dei cittadini castelvetranesi. Il partito continua a registrare una crescita significativa in tutta la provincia di Trapani, e anche a Castelvetrano si riscontra un clima di entusiasmo e una rinnovata partecipazione alla vita politica. Forza Italia si conferma come forza politica di riferimento, promotrice di un’azione concreta e orientata all’individuazione di soluzioni efficaci per le problematiche che interessano i territori e le amministrazioni comunali”, conclude il Segretario Provinciale Toni Scilla.



