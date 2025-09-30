A Marsala il Congresso Provinciale Sigm sulla Medicina Generale del futuro

30/09/2025 18:04:00

Il futuro della Medicina Generale sarà al centro del Congresso Provinciale SIMG di Trapani, che si terrà venerdì 4 ottobre presso l’Hotel President di Marsala. Un evento significativo, che coinvolgerà più di 50 esperti, tra medici di medicina generale, specialisti, e rappresentanti delle istituzioni sanitarie locali e nazionali. L’iniziativa è organizzata dalla Sezione Provinciale SIMG Trapani ed è un'importante occasione di aggiornamento scientifico e confronto professionale.

Il congresso, dal titolo “Dalle malattie croniche alle nuove sfide della Medicina Generale”, affronterà temi cruciali per la pratica quotidiana del medico di medicina generale. Tra i principali argomenti in programma vi saranno la gestione del paziente dermatologico, il trattamento del dolore nel setting della medicina generale (con un focus particolare su “Escape the pain”), le principali patologie gastroenterologiche, la gestione del paziente con sindrome cardiometabolica e le diagnosi e terapie per asma e BPCO.

Un confronto sul DM 77 e le sfide della Medicina Generale

Uno dei momenti più attesi del congresso sarà la tavola rotonda dal titolo “Le nuove sfide della Medicina Generale alla luce del DM 77”. In questo incontro, esperti e istituzioni discuteranno dell'evoluzione della medicina territoriale, con particolare attenzione ai cambiamenti introdotti dal Decreto Ministeriale 77/2022. Il DM 77, infatti, prevede una serie di innovazioni organizzative che puntano al potenziamento delle cure primarie e all’integrazione multidisciplinare, una vera e propria rivoluzione per il sistema sanitario territoriale.

L’apertura dei lavori vedrà la partecipazione di personalità di spicco, tra cui il Sindaco di Marsala, dott. Massimo Grillo, la Commissaria Straordinaria dell’ASP di Trapani, dott.ssa Sabrina Pulvirenti, e il Presidente dell’Ordine dei Medici di Trapani, dott. Filippo Mangiapane. Inoltre, numerosi esponenti della SIMG, tra cui la dott.ssa Federica Fundarò, referente provinciale SIMG Trapani, il dott. Alessandro Rossi, presidente nazionale SIMG, e il dott. Riccardo Scoglio, segretario regionale SIMG Sicilia, interverranno per arricchire il dibattito con le loro esperienze e visioni.

La tavola rotonda “Le nuove sfide della Medicina Generale alla luce del DM 77” vedrà la partecipazione di altre figure chiave, come la dott.ssa Sabrina Pulvirenti, il dott. Gigi Tramonte, segretario regionale FIMMG Sicilia, il dott. Luigi Galvano, componente della Giunta Esecutiva Nazionale SIMG, e il dott. Luca Fazio, Direttore delle Cure Primarie ASP Trapani.

L'incontro del 4 ottobre a Marsala non sarà solo un'opportunità di aggiornamento tecnico-scientifico, ma anche un'importante occasione per riflettere sul futuro della professione medica territoriale. Il congresso, infatti, promuoverà un intenso dialogo tra professionisti della salute, istituzioni sanitarie e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la medicina di base e affrontare le nuove sfide in arrivo.

Per chi desidera partecipare e scoprire i dettagli del programma, è possibile iscriversi online e consultare il programma completo all'indirizzo: Congresso Provinciale SIMG Trapani: dalle malattie croniche alle nuove sfide della Medicina Generale.



