Il 1° ottobre, a Castelvetrano, Adelmo Cervi agli studenti, "Io vi racconto il passato, voi mi racconterete il futuro"

30/09/2025 17:35:00

“Storia di una famiglia antifascista raccontata da un figlio: mio padre e i suoi fratelli fucilati dai fascisti: io vi racconto il passato, voi mi racconterete il futuro »

È lo slogan che la sezione intercomunale ANPI Castelvetrano-Campobello di Mazara ha scelto per l’iniziativa del giorno 01 Ottobre p.v. con la presenza di Adelmo Cervi figlio di Aldo, il terzo dei sette fratelli Cervi.

L’ANPI nei suoi 80 anni storia si è sempre battuta per la pace, i diritti sociali e civili, il contrasto ai neofascismi, la difesa della Costituzione e della democrazia, e allo stesso tempo cerca di fare promozione della memoria di quella che è fu la grande stagione di conquista della libertà che è stata la Resistenza.

Pertanto, nell’ottica di promuovere il ricordo per avere un futuro migliore, la sezione locale dell’ANPI ha organizzato, con Adelmo Cervi insieme al Polo Liceale di Castelvetrano, un’assemblea presso l’Aula Magna del liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano con inizio alle ore 10,00 per incontrare e dialogare con gli studenti.



