Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
30/09/2025 17:35:00

Il 1° ottobre, a Castelvetrano, Adelmo Cervi agli studenti, "Io vi racconto il passato, voi mi racconterete il futuro"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/il-1-deg-ottobre-a-castelvetrano-adelmo-cervi-agli-studenti-io-vi-racconto-il-passato-voi-mi-racconterete-il-futuro-450.jpg

 “Storia di una famiglia antifascista raccontata da un figlio: mio padre e i suoi fratelli fucilati dai fascisti: io vi racconto il passato, voi mi racconterete il futuro »

È lo slogan che la sezione intercomunale ANPI Castelvetrano-Campobello di Mazara ha scelto per l’iniziativa del giorno 01 Ottobre p.v. con la presenza di Adelmo Cervi figlio di Aldo, il terzo dei sette fratelli Cervi.

L’ANPI nei suoi 80 anni storia si è sempre battuta per la pace, i diritti sociali e civili, il contrasto ai neofascismi, la difesa della Costituzione e della democrazia, e allo stesso tempo cerca di fare promozione della memoria di quella che è fu la grande stagione di conquista della libertà che è stata la Resistenza.

Pertanto, nell’ottica di promuovere il ricordo per avere un futuro migliore, la sezione locale dell’ANPI ha organizzato, con Adelmo Cervi  insieme al Polo Liceale di Castelvetrano, un’assemblea  presso l’Aula Magna del liceo Classico Pantaleo di Castelvetrano con inizio alle ore 10,00 per incontrare e dialogare con gli studenti. 



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...