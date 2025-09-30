Una giornata di memoria e futuro: il Liceo Fardella celebra il 50° anniversario di matu...
Una giornata che ha intrecciato memoria e futuro, riportando al Liceo Scientifico “Vincenzo Fardella” di Trapani la classe diplomata nel 1974, a cinquant’anni dalla maturità. Gli ex allievi sono tornati tra i banchi per celebrare insieme un anniversario carico di significato, con la commozione di chi ritrova le proprie radici e il desiderio di testimoniare la forza di un legame mai spezzato.
L’incontro si è aperto nella sede di via Garibaldi, dove i diplomati del ’74 sono stati accolti dal Dirigente Scolastico e da una figura simbolica, l’ex preside Filippo De Vincenzi, anche lui alunno di quella stessa classe. È stato proprio lui a guidare i compagni in questo ritorno, sottolineando come “questa celebrazione sia la testimonianza più vivida del valore duraturo dell’istruzione che il Fardella ha sempre promosso”.
Nell’aula magna, tra sorrisi e ricordi, gli ex studenti hanno rievocato aneddoti e atmosfere che hanno segnato la loro formazione, restituendo il senso di un filo rosso che unisce le generazioni: la conoscenza, la disciplina, il rigore scientifico che hanno fatto grande la scuola e che continuano a viverci attraverso gli studenti di oggi.
Non poteva mancare la foto di rito davanti alla facciata storica del liceo, immagine simbolo di una comunità che resiste al tempo. Poi il pranzo di classe, occasione per condividere esperienze di vita e percorsi diversi, ma con lo stesso punto di partenza: il “Fardella”.
La ricorrenza ha avuto così il sapore di una festa e di una riflessione, ricordando che la scuola non è solo luogo di apprendimento, ma una comunità viva, capace di unire passato e presente e di proiettare i suoi valori verso il futuro.
