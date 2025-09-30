Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
30/09/2025 07:29:00

La trapanese Matilde Fazio entra nella scuola di Amici 25

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/la-trapanese-matilde-fazio-entra-nella-scuola-di-amici-25-450.png

Matilde Sofia Fazio, 17 anni, è una delle nuove allieve della classe di Ballo di Amici 25. Originaria di Trapani, la giovane artista ha iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo per il suo talento e la sua poliedricità. Nonostante il suo profilo Instagram conti attualmente poco più di 2.000 follower, è probabile che il suo seguito aumenti rapidamente grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

 

Chi è Matilde Sofia Fazio? Nata ad Erice nel 2008, Matilde è una giovane ballerina e attrice che da cinque anni vive a Roma per inseguire i suoi sogni artistici. In un’intervista, ha dichiarato: “Sono una giovane attrice e studio danza a livello professionale. Sono originaria di Trapani, ma vivo a Roma da 5 anni per dedicarmi completamente alla mia passione.” La sua formazione la rende un'artista completa, avendo studiato danza e recitazione in diverse scuole e accademie prestigiose, come l’Accademia di Danza Daf, l’Accademia Art Village e il Daf International Dance Academy, diretta da Mauro Astolfi.

 

Matilde non è solo una ballerina, ma anche un’attrice con una carriera che è iniziata molto giovane. Il suo esordio cinematografico risale al 2015, quando ha recitato nel film Uno per tutti di Mimmo Calopresti. Ha poi preso parte a numerose produzioni, tra cui Di padre in figlio (2019), I pionieri (2021) e Storia di una famiglia perbene (2023), dove ha interpretato la co-protagonista Anna. In televisione, ha recitato nella serie La mafia uccide solo d’estate (2017) e ha interpretato la giovane Angelica nella serie Anna (2021).

Il suo ingresso nella scuola di Amici, scelto da Veronica Peparini, è stato il frutto di un lungo percorso che l’ha portata a distinguersi durante i casting. La classe di Amici 25, partita il 28 settembre, comprende 18 allievi, tra cui dieci cantanti e otto ballerini, e si presenta con una grande varietà di talenti, da volti già conosciuti a nuove promesse come Matilde.

 



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2025/1756231362-0-.jpg

Quando l’addio diventa conforto: l’esperienza del commiato con...