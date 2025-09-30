La trapanese Matilde Fazio entra nella scuola di Amici 25

30/09/2025 07:29:00

Matilde Sofia Fazio, 17 anni, è una delle nuove allieve della classe di Ballo di Amici 25. Originaria di Trapani, la giovane artista ha iniziato a farsi notare nel mondo dello spettacolo per il suo talento e la sua poliedricità. Nonostante il suo profilo Instagram conti attualmente poco più di 2.000 follower, è probabile che il suo seguito aumenti rapidamente grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Chi è Matilde Sofia Fazio? Nata ad Erice nel 2008, Matilde è una giovane ballerina e attrice che da cinque anni vive a Roma per inseguire i suoi sogni artistici. In un’intervista, ha dichiarato: “Sono una giovane attrice e studio danza a livello professionale. Sono originaria di Trapani, ma vivo a Roma da 5 anni per dedicarmi completamente alla mia passione.” La sua formazione la rende un'artista completa, avendo studiato danza e recitazione in diverse scuole e accademie prestigiose, come l’Accademia di Danza Daf, l’Accademia Art Village e il Daf International Dance Academy, diretta da Mauro Astolfi.

Matilde non è solo una ballerina, ma anche un’attrice con una carriera che è iniziata molto giovane. Il suo esordio cinematografico risale al 2015, quando ha recitato nel film Uno per tutti di Mimmo Calopresti. Ha poi preso parte a numerose produzioni, tra cui Di padre in figlio (2019), I pionieri (2021) e Storia di una famiglia perbene (2023), dove ha interpretato la co-protagonista Anna. In televisione, ha recitato nella serie La mafia uccide solo d’estate (2017) e ha interpretato la giovane Angelica nella serie Anna (2021).

Il suo ingresso nella scuola di Amici, scelto da Veronica Peparini, è stato il frutto di un lungo percorso che l’ha portata a distinguersi durante i casting. La classe di Amici 25, partita il 28 settembre, comprende 18 allievi, tra cui dieci cantanti e otto ballerini, e si presenta con una grande varietà di talenti, da volti già conosciuti a nuove promesse come Matilde.



