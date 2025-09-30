Sezioni
Economia

30/09/2025 11:12:00

“Hanno mangiato i passaporti”: panico su un volo Ryanair. Aereo dirottato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759223723-0-hanno-mangiato-i-passaporti-panico-su-un-volo-ryanair-aereo-dirottato.png

Momenti di paura a bordo di un volo Ryanair da Milano a Londra, costretto a un atterraggio d’emergenza a Parigi dopo che due passeggeri hanno iniziato a distruggere i propri documenti, arrivando perfino a mangiarli.

L’episodio è avvenuto pochi minuti dopo il decollo da Orio al Serio. Secondo quanto raccontato da alcuni testimoni, uno dei due uomini era seduto nelle prime file dell’aereo, mentre l’altro si sarebbe chiuso in bagno cercando di liberarsi del passaporto gettandolo nello scarico.

Di fronte a comportamenti così anomali e al clima di crescente agitazione tra i passeggeri, l’equipaggio ha deciso di dirottare l’aereo sullo scalo parigino, considerato il più vicino e sicuro.

Sono stati i 15 minuti più spaventosi della mia vita”, ha dichiarato al Daily Star un passeggero inglese. “Quando le hostess si sono rese conto di quello che stava succedendo, l’atmosfera è cambiata di colpo. A un certo punto un assistente ha bussato alla porta del bagno, senza ricevere risposta, e il panico è salito”.

All’arrivo a Parigi, la polizia francese è salita a bordo e ha prelevato i due uomini. Dopo circa due ore di stop, l’aereo è ripartito regolarmente verso Londra.

Non è ancora chiaro il motivo del gesto. Resta il fatto che l’episodio ha causato forti disagi ai passeggeri e riacceso il tema della sicurezza nei cieli europei.



