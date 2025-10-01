Giornata Plastic Free del Rotary Club Marsala: pulito il litorale di Salinella

01/10/2025 02:00:00

Domenica 28 settembre si è svolta la "Giornata Plastic Free del Rotary Club Marsala", un'iniziativa che ha visto la partecipazione attiva di diversi gruppi locali, tra cui il Rotary Club Marsala, l'Interact Marsala e l'Associazione Plastic Free. L'evento ha avuto come obiettivo la pulizia del litorale del Parco della Salinella, con particolare attenzione alla plastica, uno dei principali inquinanti per l'ecosistema marino.

Un gruppo di giovani e adulti, armati di guanti e sacchi per i rifiuti, ha dato vita a una mattinata di pulizia, raccogliendo diversi tipi di rifiuti abbandonati lungo la spiaggia. Tra questi, la plastica è stata la più abbondante, a testimonianza dell’impatto che questo materiale ha sull’ambiente naturale.

Daniele Pizzo, Presidente della Commissione Giovani del Rotary Club Marsala, ha sottolineato anche l'importanza educativa dell'iniziativa, evidenziando come l’evento abbia sensibilizzato i partecipanti, in particolare i giovani, sulla necessità di ridurre i rifiuti e di rispettare la natura. "L’azione di oggi è solo un primo passo verso un futuro più sostenibile", ha aggiunto Salvatore Bottone, Delegato Interact, ringraziando i partecipanti per il loro impegno.

Anche Antonio Giovanni De Vita, Presidente del Rotary Club Marsala, ha espresso la sua soddisfazione per il buon esito dell'iniziativa, ringraziando l'Associazione Plastic Free per il suo contributo fondamentale nella lotta contro l'inquinamento da plastica. In particolare, ha elogiato Giulio Crimi, referente dell’associazione, per l’organizzazione dell’evento.

Il clean up si è concluso con la raccolta di numerosi sacchi di rifiuti, lasciando il parco più pulito e dando un segno tangibile di quanto sia importante impegnarsi, anche con piccoli gesti, per la tutela dell’ambiente. I promotori dell'iniziativa hanno già annunciato la volontà di proseguire su questa strada, organizzando altri eventi e coinvolgendo sempre più persone e realtà locali nella difesa dell'ambiente.



