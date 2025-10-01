Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/10/2025 09:13:00

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/buongiorno-450.jpg

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025. Ecco di cosa parliamo oggi: 

 

Global Sumud Flotilla: “Siamo in stato di massima allerta”
Le navi dirette a Gaza segnalano la presenza dell’esercito israeliano a 120 miglia nautiche. A bordo anche l’eurodeputata Benedetta Scuderi.

Petrosino, tentato furto in serra di fragole
Arrestati due uomini di 56 e 52 anni sorpresi a rubare 7.000 piantine. Refurtiva recuperata dai Carabinieri.

Trapani, maxi sequestro di cocaina
Cinque chili scoperti in tre operazioni: arrestati un imprenditore, un volontario e un uomo con precedenti. Valore stimato mezzo milione di euro.

Mazara, raffica di controlli
Due fratelli denunciati per coltivazione di canapa indiana. Due giovani sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.

Celiachia, via alla piattaforma digitale
Da oggi in Sicilia buoni elettronici per oltre 20mila pazienti celiaci.

Allerta gialla in Sicilia
Protezione Civile: rischio idrogeologico e temporali fino a mezzanotte.

Processo mafia a Marsala e Mazara
Chieste 9 condanne dal pm Francesca Dessì. Dodici anni per Domenico Centonze, pene fino a 10 anni per altri imputati.

Trapani Servizi, 16 operai a rischio
Non hanno firmato il passaggio a Formula Ambiente: futuro incerto e proteste in corso.

Trapani, due arresti alle Saline
Coniugi sorpresi a incendiare rifiuti accanto alla Riserva. “Grazie alla Guardia Costiera per il lavoro di tutela dell’ambiente”, dichiara la direttrice Silvana Piacentino.

 

 Seguite e commentate con noi Buongiorno24, ogni giorno in diretta su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...

Cronaca | 2025-10-01 09:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759302950-0-.jpg

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025.

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025. Ecco di cosa parliamo oggi:  Global Sumud Flotilla: “Siamo in stato di massima allerta”Le navi dirette a Gaza segnalano la presenza dell’esercito israeliano a 120 miglia nautiche. A...







Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano