Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025. Ecco di cosa parliamo oggi:
Global Sumud Flotilla: “Siamo in stato di massima allerta” Le navi dirette a Gaza segnalano la presenza dell’esercito israeliano a 120 miglia nautiche. A bordo anche l’eurodeputata Benedetta Scuderi.
Petrosino, tentato furto in serra di fragole Arrestati due uomini di 56 e 52 anni sorpresi a rubare 7.000 piantine. Refurtiva recuperata dai Carabinieri.
Trapani, maxi sequestro di cocaina Cinque chili scoperti in tre operazioni: arrestati un imprenditore, un volontario e un uomo con precedenti. Valore stimato mezzo milione di euro.
Mazara, raffica di controlli Due fratelli denunciati per coltivazione di canapa indiana. Due giovani sorpresi alla guida in stato di ebbrezza.
Celiachia, via alla piattaforma digitale Da oggi in Sicilia buoni elettronici per oltre 20mila pazienti celiaci.
Allerta gialla in Sicilia Protezione Civile: rischio idrogeologico e temporali fino a mezzanotte.
Processo mafia a Marsala e Mazara Chieste 9 condanne dal pm Francesca Dessì. Dodici anni per Domenico Centonze, pene fino a 10 anni per altri imputati.
Trapani Servizi, 16 operai a rischio Non hanno firmato il passaggio a Formula Ambiente: futuro incerto e proteste in corso.
Trapani, due arresti alle Saline Coniugi sorpresi a incendiare rifiuti accanto alla Riserva. “Grazie alla Guardia Costiera per il lavoro di tutela dell’ambiente”, dichiara la direttrice Silvana Piacentino.
I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...
Quasi due attività su tre sono risultate irregolari. È questo il bilancio dei controlli estivi della Guardia di Finanza nel Trapanese, dove oltre il 60% degli esercenti verificati nelle località turistiche non rispettava...
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...