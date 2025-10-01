Donna cade dal secondo piano e muore

01/10/2025 08:00:00

Una donna di 57 anni ha perso la vita a seguito di una caduta dal secondo piano di una palazzina a Mascali, in provincia di Catania.

Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava su una scala a forbice per pulire i vetri di un’abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio precipitando nel vuoto.

I soccorsi sono stati immediati: un elisoccorso l’ha trasferita in codice rosso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata ricoverata prima al Trauma Center e successivamente nel reparto di Rianimazione. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e la donna è deceduta poco dopo.

Le autorità competenti stanno indagando per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.



