Cronaca
01/10/2025 21:28:00

Flotilla, abbordaggio in corso da navi israeliane a meno di 70 miglia da Gaza.

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/flotilla-abbordaggio-in-corso-da-navi-israeliane-a-meno-di-70-miglia-da-gaza-450.jpg

È iniziato l’abbordaggio da parte della Marina israeliana contro la Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta verso Gaza. La prima nave a essere fermata è stata la “Alma”, isolata dal resto della flottiglia.

Gli attivisti a bordo confermano che circa 20 imbarcazioni israeliane si sono avvicinate al convoglio: “Alcune sono all’interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni”, hanno riferito.

Il deputato Arturo Scotto, che si trova sulla spedizione, ha dichiarato: «Sarà una notte difficile», segnalando che i mezzi militari israeliani hanno già intercettato la testa della missione.

Intanto, in Italia cresce la mobilitazione: in diverse città, da Napoli a Roma fino a Milano, sono partiti cortei spontanei in solidarietà con gli attivisti della Flotilla.

Il sindacato Usb ha proclamato per il 3 ottobre uno sciopero generale, dichiarando: «Aggredita la Flotilla, è il momento di bloccare tutto».

Sul fronte diplomatico, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha riferito che l’intenzione di Israele è quella di portare alcune imbarcazioni nel porto di Ashdod, mentre altre potrebbero essere affondate:
«Non ci sono ancora notizie certe – ha precisato – dipenderà dall’evoluzione della situazione, perché se qualcuno decidesse di tornare indietro potrebbe non accadere nulla. L’operazione durerà a lungo, almeno fino a mezzanotte».

La situazione resta in costante evoluzione.



