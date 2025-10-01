Sezioni
Cronaca
01/10/2025 06:43:00

La Global Sumud Flotilla affronta il blocco navale israeliano
 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759294019-0-la-global-sumud-flotilla-affronta-il-blocco-navale-israeliano.jpg

«Siamo entrati nella zona ad alto rischio. Siamo in stato di massima allerta. L'attività dei droni sulla flottiglia è in aumento. Diverse segnalazioni indicano diversi scenari che si potrebbero verificare nelle prossime ore». È quanto scrive la flotta della Global Sumud Flotilla suoi canali social, mentre si dirige verso la Striscia di Gaza. Siamo nell'area «in cui le flottiglie precedenti sono state attaccate e/o intercettate. Rimanete vigili», aggiunge la spedizione. «Alcune imbarcazioni sono state avvicinate» da altre imbarcazioni non identificate, che si sono poi allontanate. Alcune delle imbarcazioni non identificate che hanno approcciato la spedizione avevano «le luci spente». «I partecipanti» alla spedizione «hanno applicato i protocolli di sicurezza in preparazione di un'intercettazione».

«Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione». Lo ha affermato in un breve video postato sui suoi profili social l'eurodeputata europea di Avs Benedetta Scuderi che si trova a bordo di una delle navi della Global Sumud Flotilla, giunta

Il messaggio sui social a 120 miglia nautiche da Gaza: «Abbiamo visto l'esercito israeliano che sta arrivando e ci stiamo mettendo in posizione. L'esercito italiano sta per abbordare le nostre barche».

La fregata Alpino della Marina militare italiana aveva diramato il secondo e ultimo avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla al limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza. La nave ha comunicato che non oltrepasserà tale limite. Fin dal primo avviso, diramato alle 16.30 di ieri, la Alpino si era detta disponibile a «recuperare eventuale personale che avesse voluto essere trasferite a bordo».



