Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/10/2025 11:10:00

Maltempo in Sicilia, donna dispersa dopo il nubifragio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/maltempo-in-sicilia-donna-dispersa-dopo-il-nubifragio-450.jpg

Sono ore di angoscia a Favara, nell’Agrigentino, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di una donna dispersa a causa del nubifragio che ha colpito la zona.

Secondo una prima ricostruzione, la trentenne – madre di un bambino – stava percorrendo in auto una strada allagata quando, probabilmente per cercare di mettersi in salvo, avrebbe aperto lo sportello e tentato di uscire dal veicolo. Ma la forza dell’acqua l’ha travolta immediatamente, trascinandola via fino a un canalone. Un testimone ha riferito di aver assistito alla scena, senza poter fare nulla per aiutarla.

Le operazioni di ricerca, a cui partecipano vigili del fuoco e carabinieri, si concentrano in queste ore lungo il convogliatore idrico della zona. Sul posto anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che segue personalmente l’evoluzione della situazione.

Intanto monta la polemica: nonostante le condizioni meteorologiche proibitive e le forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e disagi in gran parte della provincia, per la giornata di oggi la Protezione Civile non aveva diramato un’allerta rossa. Una mancanza che ora alimenta rabbia e interrogativi tra cittadini e amministratori locali.

La speranza, mentre si scava nel fango e si perlustrano i canali ingrossati dalla pioggia, è di poter trovare ancora viva la giovane madre.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...

Cronaca | 2025-10-01 11:10:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/maltempo-in-sicilia-donna-dispersa-dopo-il-nubifragio-250.jpg

Maltempo in Sicilia, donna dispersa dopo il nubifragio

Sono ore di angoscia a Favara, nell’Agrigentino, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di una donna dispersa a causa del nubifragio che ha colpito la zona.Secondo una prima ricostruzione, la trentenne – madre di un bambino...

Cronaca | 2025-10-01 09:13:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/buongiorno-250.jpg

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025.

Buongiorno24 del 1° Ottobre 2025. Ecco di cosa parliamo oggi:  Global Sumud Flotilla: “Siamo in stato di massima allerta”Le navi dirette a Gaza segnalano la presenza dell’esercito israeliano a 120 miglia nautiche. A...







Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano