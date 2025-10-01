Maltempo in Sicilia, donna dispersa dopo il nubifragio

01/10/2025 11:10:00

Sono ore di angoscia a Favara, nell’Agrigentino, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di una donna dispersa a causa del nubifragio che ha colpito la zona.

Secondo una prima ricostruzione, la trentenne – madre di un bambino – stava percorrendo in auto una strada allagata quando, probabilmente per cercare di mettersi in salvo, avrebbe aperto lo sportello e tentato di uscire dal veicolo. Ma la forza dell’acqua l’ha travolta immediatamente, trascinandola via fino a un canalone. Un testimone ha riferito di aver assistito alla scena, senza poter fare nulla per aiutarla.

Le operazioni di ricerca, a cui partecipano vigili del fuoco e carabinieri, si concentrano in queste ore lungo il convogliatore idrico della zona. Sul posto anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che segue personalmente l’evoluzione della situazione.

Intanto monta la polemica: nonostante le condizioni meteorologiche proibitive e le forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e disagi in gran parte della provincia, per la giornata di oggi la Protezione Civile non aveva diramato un’allerta rossa. Una mancanza che ora alimenta rabbia e interrogativi tra cittadini e amministratori locali.

La speranza, mentre si scava nel fango e si perlustrano i canali ingrossati dalla pioggia, è di poter trovare ancora viva la giovane madre.



