Maltempo in Sicilia, donna dispersa dopo il nubifragio
Sono ore di angoscia a Favara, nell’Agrigentino, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di una donna dispersa a causa del nubifragio che ha colpito la zona.
Secondo una prima ricostruzione, la trentenne – madre di un bambino – stava percorrendo in auto una strada allagata quando, probabilmente per cercare di mettersi in salvo, avrebbe aperto lo sportello e tentato di uscire dal veicolo. Ma la forza dell’acqua l’ha travolta immediatamente, trascinandola via fino a un canalone. Un testimone ha riferito di aver assistito alla scena, senza poter fare nulla per aiutarla.
Le operazioni di ricerca, a cui partecipano vigili del fuoco e carabinieri, si concentrano in queste ore lungo il convogliatore idrico della zona. Sul posto anche il sindaco di Favara, Antonio Palumbo, che segue personalmente l’evoluzione della situazione.
Intanto monta la polemica: nonostante le condizioni meteorologiche proibitive e le forti precipitazioni che hanno causato allagamenti e disagi in gran parte della provincia, per la giornata di oggi la Protezione Civile non aveva diramato un’allerta rossa. Una mancanza che ora alimenta rabbia e interrogativi tra cittadini e amministratori locali.
La speranza, mentre si scava nel fango e si perlustrano i canali ingrossati dalla pioggia, è di poter trovare ancora viva la giovane madre.
Sono ore di angoscia a Favara, nell'Agrigentino, dove da questa mattina sono in corso le ricerche di una donna dispersa a causa del nubifragio che ha colpito la zona.Secondo una prima ricostruzione, la trentenne – madre di un bambino...
