Mazara: al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

01/10/2025 22:00:00

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 il Comune di Mazara del Vallo sarà coinvolto nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat nell’ambito del Programma statistico nazionale. Lo rende noto l’Ufficio comunale Censimento.

Il Censimento, che si svolge ogni anno a campione e non più con cadenza decennale, permette di raccogliere informazioni aggiornate sulla popolazione residente e sulle abitazioni, combinando rilevazioni statistiche e dati amministrativi. Per il 2025, a Mazara del Vallo saranno condotte tre diverse rilevazioni.

Rilevazione areale componente A

Coinvolge 1.568 indirizzi selezionati.

selezionati. Dal 6 ottobre al 18 novembre, rilevatori comunali, muniti di tablet e tesserino di riconoscimento, effettueranno visite a domicilio per condurre le interviste.

Rilevazione areale componente L2

Coinvolge 852 individui estratti casualmente su tutto il territorio comunale.

casualmente su tutto il territorio comunale. Dal 6 ottobre all’11 novembre , gli interessati potranno compilare il questionario online tramite le credenziali ricevute nella lettera firmata dal Presidente Istat, oppure accedendo con SPID o CIE .

, gli interessati potranno compilare il questionario online tramite le credenziali ricevute nella lettera firmata dal Presidente Istat, oppure accedendo con . Dal 12 novembre al 23 dicembre, la compilazione potrà avvenire solo tramite intervista con un rilevatore comunale o con un operatore presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), oppure telefonicamente.

La Rilevazione da LISTA che coinvolge 964 famiglie si svolge dal 6 ottobre al 23 dicembre.

Coinvolge 964 famiglie .

. Dal 6 ottobre al 9 dicembre , le famiglie selezionate possono compilare il questionario online utilizzando le credenziali ricevute o tramite SPID/CIE dell’intestatario della lettera.

, le famiglie selezionate possono compilare il questionario online utilizzando le credenziali ricevute o tramite SPID/CIE dell’intestatario della lettera. Dal 10 al 23 dicembre , la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite intervista con rilevatore, operatore comunale presso il CCR o telefonicamente.

, la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite intervista con rilevatore, operatore comunale presso il CCR o telefonicamente. La partecipazione è obbligatoria per legge. In caso di mancata risposta è prevista l’applicazione di una sanzione.

Il Censimento permanente fornisce dati fondamentali non solo a livello nazionale, regionale e comunale, ma anche per aree territoriali più ristrette come quartieri e sezioni di censimento. Le informazioni raccolte consentono di avere un quadro aggiornato e dettagliato della popolazione e delle condizioni abitative in Italia.

Per dubbi o chiarimenti, i cittadini possono: Chiamare il numero verde Istat 1510 (dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato, ore 9.00-21.00).

Visitare il sito www.istat.it. Recarsi presso l’ Ufficio Comunale di Censimento , in piazzetta Badiella n. 2 (ex convento Santa Agnese) .

, in .



