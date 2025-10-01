Mazara: al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 il Comune di Mazara del Vallo sarà coinvolto nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat nell’ambito del Programma statistico nazionale. Lo rende noto l’Ufficio comunale Censimento.
Il Censimento, che si svolge ogni anno a campione e non più con cadenza decennale, permette di raccogliere informazioni aggiornate sulla popolazione residente e sulle abitazioni, combinando rilevazioni statistiche e dati amministrativi. Per il 2025, a Mazara del Vallo saranno condotte tre diverse rilevazioni.
Rilevazione areale componente A
- Coinvolge 1.568 indirizzi selezionati.
- Dal 6 ottobre al 18 novembre, rilevatori comunali, muniti di tablet e tesserino di riconoscimento, effettueranno visite a domicilio per condurre le interviste.
Rilevazione areale componente L2
- Coinvolge 852 individui estratti casualmente su tutto il territorio comunale.
- Dal 6 ottobre all’11 novembre, gli interessati potranno compilare il questionario online tramite le credenziali ricevute nella lettera firmata dal Presidente Istat, oppure accedendo con SPID o CIE.
- Dal 12 novembre al 23 dicembre, la compilazione potrà avvenire solo tramite intervista con un rilevatore comunale o con un operatore presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), oppure telefonicamente.
La Rilevazione da LISTA che coinvolge 964 famiglie si svolge dal 6 ottobre al 23 dicembre.
- Coinvolge 964 famiglie.
- Dal 6 ottobre al 9 dicembre, le famiglie selezionate possono compilare il questionario online utilizzando le credenziali ricevute o tramite SPID/CIE dell’intestatario della lettera.
- Dal 10 al 23 dicembre, la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite intervista con rilevatore, operatore comunale presso il CCR o telefonicamente.
- La partecipazione è obbligatoria per legge. In caso di mancata risposta è prevista l’applicazione di una sanzione.
Il Censimento permanente fornisce dati fondamentali non solo a livello nazionale, regionale e comunale, ma anche per aree territoriali più ristrette come quartieri e sezioni di censimento. Le informazioni raccolte consentono di avere un quadro aggiornato e dettagliato della popolazione e delle condizioni abitative in Italia.
Per dubbi o chiarimenti, i cittadini possono: Chiamare il numero verde Istat 1510 (dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato, ore 9.00-21.00).
- Visitare il sito www.istat.it. Recarsi presso l’Ufficio Comunale di Censimento, in piazzetta Badiella n. 2 (ex convento Santa Agnese).
