Istituzioni

» Dai Comuni
01/10/2025 22:00:00

Mazara: al via il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/mazara-al-via-il-censimento-permanente-della-popolazione-e-delle-abitazioni-450.jpg

Dal 6 ottobre al 23 dicembre 2025 il Comune di Mazara del Vallo sarà coinvolto nel Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato dall’Istat nell’ambito del Programma statistico nazionale. Lo rende noto l’Ufficio comunale Censimento.

Il Censimento, che si svolge ogni anno a campione e non più con cadenza decennale, permette di raccogliere informazioni aggiornate sulla popolazione residente e sulle abitazioni, combinando rilevazioni statistiche e dati amministrativi. Per il 2025, a Mazara del Vallo saranno condotte tre diverse rilevazioni.

 

Rilevazione areale componente A 

  • Coinvolge 1.568 indirizzi selezionati.
  • Dal 6 ottobre al 18 novembre, rilevatori comunali, muniti di tablet e tesserino di riconoscimento, effettueranno visite a domicilio per condurre le interviste.

 

Rilevazione areale componente L2 

  • Coinvolge 852 individui estratti casualmente su tutto il territorio comunale.
  • Dal 6 ottobre all’11 novembre, gli interessati potranno compilare il questionario online tramite le credenziali ricevute nella lettera firmata dal Presidente Istat, oppure accedendo con SPID o CIE.
  • Dal 12 novembre al 23 dicembre, la compilazione potrà avvenire solo tramite intervista con un rilevatore comunale o con un operatore presso il Centro Comunale di Rilevazione (CCR), oppure telefonicamente.

 

La Rilevazione da LISTA che coinvolge 964 famiglie si svolge dal 6 ottobre al 23 dicembre. 

  • Coinvolge 964 famiglie.
  • Dal 6 ottobre al 9 dicembre, le famiglie selezionate possono compilare il questionario online utilizzando le credenziali ricevute o tramite SPID/CIE dell’intestatario della lettera.
  • Dal 10 al 23 dicembre, la compilazione sarà possibile esclusivamente tramite intervista con rilevatore, operatore comunale presso il CCR o telefonicamente.
  • La partecipazione è obbligatoria per legge. In caso di mancata risposta è prevista l’applicazione di una sanzione.

 

Il Censimento permanente fornisce dati fondamentali non solo a livello nazionale, regionale e comunale, ma anche per aree territoriali più ristrette come quartieri e sezioni di censimento. Le informazioni raccolte consentono di avere un quadro aggiornato e dettagliato della popolazione e delle condizioni abitative in Italia.

 

Per dubbi o chiarimenti, i cittadini possono: Chiamare il numero verde Istat 1510 (dal 29 settembre al 23 dicembre, dal lunedì al sabato, ore 9.00-21.00).

  • Visitare il sito www.istat.it. Recarsi presso l’Ufficio Comunale di Censimento, in piazzetta Badiella n. 2 (ex convento Santa Agnese).
  •  

 



