Petrosino: avviato il servizio Asacom per gli alunni dell'Istituto "Gesualdo Nosengo"

01/10/2025 17:15:00

Da lunedì 29 settembre è attivo il servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione) a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione Comunale, che ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa a sostegno dell’inclusione scolastica.

La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Sociale “La Valle Verde” e viene garantita già a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Un impegno che grava quasi interamente sul bilancio comunale, scelta che – come sottolineato dal Comune – rappresenta la volontà di investire in maniera diretta in un settore delicato e fondamentale come quello dell’inclusione.

«Siamo soddisfatti di essere riusciti ad attivare il servizio – ha dichiarato il sindaco Anastasi – perché rappresenta un tassello fondamentale per l’inclusione scolastica. La nostra priorità resta quella di non lasciare indietro nessuno e di offrire alle famiglie certezze e sostegno. Il servizio sarà garantito a prescindere dai commi e sulla base di quanto indicato nei piani educativi individuali».

Il primo cittadino ha poi rimarcato il valore universale della scuola come luogo di crescita e diritti condivisi: «La scuola di tutti è un valore e un diritto imprescindibile – ha concluso – e nonostante le difficoltà manifestate da molti Comuni nel reperire le risorse necessarie, abbiamo fatto ogni sforzo possibile per garantire pienamente un servizio che ritengo fondamentale».



