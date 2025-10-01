Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
01/10/2025 17:15:00

Petrosino: avviato il servizio Asacom per gli alunni dell'Istituto "Gesualdo Nosengo"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759331826-0-petrosino-avviato-il-servizio-asacom-per-gli-alunni-dell-istituto-gesualdo-nosengo.jpg

Da lunedì 29 settembre è attivo il servizio ASACOM (Assistenza all’Autonomia e alla Comunicazione) a favore degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo”. L’annuncio è arrivato dall’Amministrazione Comunale, che ha voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa a sostegno dell’inclusione scolastica.

 

La gestione del servizio è stata affidata alla Cooperativa Sociale “La Valle Verde” e viene garantita già a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico. Un impegno che grava quasi interamente sul bilancio comunale, scelta che – come sottolineato dal Comune – rappresenta la volontà di investire in maniera diretta in un settore delicato e fondamentale come quello dell’inclusione.

 

«Siamo soddisfatti di essere riusciti ad attivare il servizio – ha dichiarato il sindaco Anastasi – perché rappresenta un tassello fondamentale per l’inclusione scolastica. La nostra priorità resta quella di non lasciare indietro nessuno e di offrire alle famiglie certezze e sostegno. Il servizio sarà garantito a prescindere dai commi e sulla base di quanto indicato nei piani educativi individuali».

 

Il primo cittadino ha poi rimarcato il valore universale della scuola come luogo di crescita e diritti condivisi: «La scuola di tutti è un valore e un diritto imprescindibile – ha concluso – e nonostante le difficoltà manifestate da molti Comuni nel reperire le risorse necessarie, abbiamo fatto ogni sforzo possibile per garantire pienamente un servizio che ritengo fondamentale».



