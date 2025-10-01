La Regione Siciliana istituisce il premio "Custode dell'ambiente"

01/10/2025 17:30:00

Un nuovo premio per valorizzare chi si distingue nell’impegno verso la sostenibilità ambientale. È stato istituito con decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, il premio “Custode dell’ambiente”, destinato a persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere o iniziative a favore della tutela del territorio.

«Con questo premio – ha spiegato l’assessore Savarino – vogliamo riconoscere l’impegno speso nell’ambito della tutela dell’ambiente ma anche stimolare buone pratiche che servano da modello per coniugare sviluppo e sostenibilità. Per questo il governo Schifani vuole offrire riconoscimenti anche a comunità locali, aziende e associazioni, in modo che la cultura del rispetto della natura si diffonda in ambiti sempre più ampi. Stesso principio per il lavoro degli artisti che può diventare cassa di risonanza per questa sensibilità».

Le categorie del premio

Il riconoscimento sarà articolato in diverse sezioni: Artisti e creativi - Professionisti ed esperti - Produttori e imprese - Enti pubblici e associazioni - Cittadini meritevoli e comunità locali. Le candidature potranno essere presentate direttamente dagli interessati o segnalate dall’assessorato. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2025 all’indirizzo Pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it.

La commissione e il riconoscimento

A valutare le candidature sarà una commissione composta dall’assessore regionale, dai dirigenti generali del dipartimento dell’Ambiente, dell’Arpa e del Corpo forestale, oltre ad eventuali esperti nominati dall’assessorato. Il premio consisterà in un attestato ufficiale rilasciato dall’Istituzione e sarà conferito con cadenza annuale.



