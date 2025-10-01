Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
01/10/2025 17:30:00

La Regione Siciliana istituisce il premio "Custode dell'ambiente"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/la-regione-siciliana-istituisce-il-premio-custode-dell-ambiente-450.jpg

Un nuovo premio per valorizzare chi si distingue nell’impegno verso la sostenibilità ambientale. È stato istituito con decreto firmato dall’assessore regionale al Territorio e all’Ambiente, Giusi Savarino, il premio “Custode dell’ambiente”, destinato a persone, imprese, enti, associazioni, artisti e produttori che abbiano realizzato azioni, opere o iniziative a favore della tutela del territorio.

 

«Con questo premio – ha spiegato l’assessore Savarino – vogliamo riconoscere l’impegno speso nell’ambito della tutela dell’ambiente ma anche stimolare buone pratiche che servano da modello per coniugare sviluppo e sostenibilità. Per questo il governo Schifani vuole offrire riconoscimenti anche a comunità locali, aziende e associazioni, in modo che la cultura del rispetto della natura si diffonda in ambiti sempre più ampi. Stesso principio per il lavoro degli artisti che può diventare cassa di risonanza per questa sensibilità».

 

Le categorie del premio

Il riconoscimento sarà articolato in diverse sezioni: Artisti e creativi - Professionisti ed esperti - Produttori e imprese - Enti pubblici e associazioni - Cittadini meritevoli e comunità locali. Le candidature potranno essere presentate direttamente dagli interessati o segnalate dall’assessorato. Le istanze dovranno pervenire entro il 30 ottobre 2025 all’indirizzo Pec: assessorato.territorio@certmail.regione.sicilia.it.

 

La commissione e il riconoscimento

A valutare le candidature sarà una commissione composta dall’assessore regionale, dai dirigenti generali del dipartimento dell’Ambiente, dell’Arpa e del Corpo forestale, oltre ad eventuali esperti nominati dall’assessorato. Il premio consisterà in un attestato ufficiale rilasciato dall’Istituzione e sarà conferito con cadenza annuale.



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano