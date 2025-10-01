Trapani, il M5S attacca: “L’amministrazione Tranchida tradisce i più deboli”

01/10/2025 17:50:00

Il Movimento 5 Stelle torna all’attacco contro l’amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida, accusata di aver rifiutato ancora una volta il ripristino del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli studenti con disabilità.

«Ancora una volta – afferma il referente territoriale del M5S – l’amministrazione Tranchida dimostra inerzia e mancanza di visione politica».

Il confronto con altri Comuni è immediato: a Petrosino, infatti, il servizio Asacom è stato ripristinato con fondi del bilancio comunale. «Quella di Petrosino è una scelta politica chiara – si legge nella nota –. Si sono trovate forza e risorse per un servizio fondamentale che garantisce dignità e diritto all’educazione. A Trapani, invece, ci si è trincerati dietro un’indicazione burocratica non vincolante, scegliendo di non investire su chi ha più bisogno».

Il Movimento 5 Stelle sottolinea che la questione non è di soldi, ma di priorità: «Il servizio Asacom a Trapani poteva e doveva essere finanziato con fondi comunali. Non si tratta di mancanza di risorse, ma della volontà di scegliere politiche inclusive. Se si decide di non attivare un servizio che assicura pari opportunità agli studenti con disabilità, è evidente che questa amministrazione non ha alcuna intenzione di proporre politiche inclusive, non guarda al futuro e non investe in opportunità per tutti».

La conclusione è un appello diretto: «Chiediamo che il Comune capofila del Distretto D50 faccia una scelta coraggiosa, come quella di Petrosino: ripristinare il servizio Asacom. Una decisione che mette al centro i più deboli, lontana da chiacchiere politiche e da facili alibi burocratici».



