Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cittadinanza

» Diritti
01/10/2025 17:50:00

Trapani, il M5S attacca: “L’amministrazione Tranchida tradisce i più deboli”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759333755-0-trapani-il-m5s-attacca-l-amministrazione-tranchida-tradisce-i-piu-deboli.jpg

Il Movimento 5 Stelle torna all’attacco contro l’amministrazione comunale guidata da Giacomo Tranchida, accusata di aver rifiutato ancora una volta il ripristino del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione (Asacom) per gli studenti con disabilità.

«Ancora una volta – afferma il referente territoriale del M5S – l’amministrazione Tranchida dimostra inerzia e mancanza di visione politica».

Il confronto con altri Comuni è immediato: a Petrosino, infatti, il servizio Asacom è stato ripristinato con fondi del bilancio comunale. «Quella di Petrosino è una scelta politica chiara – si legge nella nota –. Si sono trovate forza e risorse per un servizio fondamentale che garantisce dignità e diritto all’educazione. A Trapani, invece, ci si è trincerati dietro un’indicazione burocratica non vincolante, scegliendo di non investire su chi ha più bisogno».

Il Movimento 5 Stelle sottolinea che la questione non è di soldi, ma di priorità: «Il servizio Asacom a Trapani poteva e doveva essere finanziato con fondi comunali. Non si tratta di mancanza di risorse, ma della volontà di scegliere politiche inclusive. Se si decide di non attivare un servizio che assicura pari opportunità agli studenti con disabilità, è evidente che questa amministrazione non ha alcuna intenzione di proporre politiche inclusive, non guarda al futuro e non investe in opportunità per tutti».

La conclusione è un appello diretto: «Chiediamo che il Comune capofila del Distretto D50 faccia una scelta coraggiosa, come quella di Petrosino: ripristinare il servizio Asacom. Una decisione che mette al centro i più deboli, lontana da chiacchiere politiche e da facili alibi burocratici».



Native | 2025-10-01 09:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali-250.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di Trapani per ascolti,...







Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano