Trapani, Tranchida rilancia su Asp e Asacom: «Ho le prove, pronto ad andare in Procura»

06/10/2025 06:00:00

Lo scontro sull’assistenza scolastica ai disabili a Trapani si accende e finisce in Procura. Il sindaco Giacomo Tranchida ha dichiarato di avere prove su PEI (Piani Educativi Individualizzati) compilati senza la reale partecipazione dell’Asp e ha annunciato di essere pronto a consegnarle ai magistrati: «Ho inviato una comunicazione riservata alla commissaria Sabrina Pulvirenti, aspetto la sua risposta. Se serve, ci andrò con tanto di carte in mano».

Al centro della vicenda ci sono i GLO, i gruppi di lavoro che devono stabilire il fabbisogno di ore di insegnante di sostegno e di assistente all’autonomia e comunicazione. Per legge (Legge 104/1992 e decreti 66/2017 e 96/2019), questi gruppi devono lavorare con il necessario supporto dell’Asp, tramite neuropsichiatri, psicologi o pedagogisti. Secondo il sindaco, però, «in troppi casi l’Asp non si è presentato, limitandosi a firmare dopo», e questo avrebbe portato a un rischio di esubero di ore senza controlli.

L’Asp di Trapani ha replicato con una nota ufficiale: «La legge non conferisce all’Asp alcuna posizione prevalente rispetto agli altri componenti del GLO», ribadendo che i PEI vengono decisi collegialmente e possono essere aggiornati entro ottobre.

Ma a Trapani, proprio i Pei risulterebbero "fasulli" e non aggiornati, perchè mamca l'l'istituzione delle Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM), organi obbligatori previsti dalle linee guida ministeriali. Secondo il sindaco, senza queste unità i GLO avrebbero lavorato “monchi”, e di conseguenza: «Si rischia che qualcuno trasformi la disgrazia di un bambino disabile in un’opportunità occupazionale». Frasi che hanno sollevato un’ondata di polemiche, accusate di essere offensive verso famiglie e operatori.

L'Aca Sicilia, intanto, ha pubblicato la testimonianza di una mamma di un bimbo autistico in risposta al primo cittadino..

Reazioni politiche

Fratelli d’Italia ha definito «offensive e ingiustificabili» dichiarazioni come «qualcuno ha scambiato la disgrazia per un’opportunità occupazionale» o «l’insegnante di sostegno fatica meno se c’è l’assistente alla comunicazione». Il partito ha annunciato per l’8 ottobre un incontro pubblico a Trapani con ACA Sicilia per ribadire che «l’inclusione non si insulta, si garantisce».

Il Movimento 5 Stelle è andato oltre, chiedendo le dimissioni del sindaco e di Giulia Passalacqua, assessora alla Pubblica Istruzione, accusati di non aver difeso il diritto all’inclusione.

La replica del sindaco alla politica

Tranchida respinge gli attacchi e parla di «strumentalizzazione». Ricorda la sua esperienza da assessore ai servizi sociali e precisa di non aver voluto offendere:

Non ho mai detto che i disabili sono fortunati. Ho detto che hanno avuto una disgrazia. Io non ho mai visto una famiglia pregare all’Urde perché un proprio caro diventi disabile. Fratelli d’Italia nel 2023 fece arrivare parlamentari e sottosegretari promettendo una legge nazionale sul servizio degli assistenti, che io condivido da tempo. Sono passati due anni e mezzo e quella legge non c’è. Intanto lo Stato ci trasferisce 243 mila euro, ma la spesa reale per il Comune sfiora un milione e mezzo. L’Anci ha contestato i tagli del Governo ai servizi sociali: io dico un missile in meno e più risorse ai Comuni. Io non mi occupo solo di garantire il servizio corrente, ma penso anche al dopo di noi, quando i genitori non ci saranno più. Servono centri e servizi stabili. E invece oggi ci ritroviamo a fare i conti con bilanci fragili e con un Asp che non ha ancora messo in piedi le UVM.



