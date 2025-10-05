Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/10/2025 17:25:00

Trapani, AAsacom: il M5S chiede le dimissioni di Tranchida e Passalacqua

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-10-2025/1759677727-0-trapani-aasacom-il-m5s-chiede-le-dimissioni-di-tranchida-e-passalacqua.jpg

«Sindaco e assessora si dimettano». È la richiesta del Movimento 5 Stelle, con la consigliera comunale Francesca Trapani, che attacca duramente l’amministrazione Tranchida sulla gestione del servizio Asacom. Al centro della polemica la delibera di Giunta n.342/2025, che secondo l’opposizione «calpesta i diritti degli alunni con disabilità».

A smentire l’impianto giuridico e politico della delibera è intervenuta l’Asp di Trapani con una nota ufficiale che smonta punto per punto le giustificazioni della giunta comunale. L’azienda sanitaria ha chiarito che Asacom e docenti di sostegno sono figure distinte e complementari, la cui compresenza non è vietata, ma al contrario può risultare fondamentale per garantire un supporto completo agli studenti con disabilità.

La stessa nota ribadisce che la competenza nella definizione dei bisogni degli alunni è del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), e non del Comune. Questo significa che l’amministrazione non ha alcun diritto di ridurre arbitrariamente le ore di assistenza scolastica.

«Non si possono giustificare i tagli con la mancanza di risorse – incalza Trapani – perché la legge è chiara: il diritto all’assistenza è soggettivo ed esigibile. Qui si usano le ambiguità legislative come pretesto per tagliare sui più fragili. La vera questione è politica: il Comune sceglie consapevolmente di non garantire il massimo supporto, privilegiando il bilancio invece dei diritti».

Secondo il M5S ogni ora di assistenza negata significa una barriera in più, una dignità calpestata, un futuro compromesso. «I costi di questa decisione sono altissimi: sono le opportunità negate, sono i minori e le famiglie abbandonati dalle istituzioni».

La richiesta è chiara: ritiro della delibera e dimissioni del sindaco Tranchida e dell’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Passalacqua.



Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...