Trapani, AAsacom: il M5S chiede le dimissioni di Tranchida e Passalacqua

05/10/2025 17:25:00

«Sindaco e assessora si dimettano». È la richiesta del Movimento 5 Stelle, con la consigliera comunale Francesca Trapani, che attacca duramente l’amministrazione Tranchida sulla gestione del servizio Asacom. Al centro della polemica la delibera di Giunta n.342/2025, che secondo l’opposizione «calpesta i diritti degli alunni con disabilità».

A smentire l’impianto giuridico e politico della delibera è intervenuta l’Asp di Trapani con una nota ufficiale che smonta punto per punto le giustificazioni della giunta comunale. L’azienda sanitaria ha chiarito che Asacom e docenti di sostegno sono figure distinte e complementari, la cui compresenza non è vietata, ma al contrario può risultare fondamentale per garantire un supporto completo agli studenti con disabilità.

La stessa nota ribadisce che la competenza nella definizione dei bisogni degli alunni è del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO), e non del Comune. Questo significa che l’amministrazione non ha alcun diritto di ridurre arbitrariamente le ore di assistenza scolastica.

«Non si possono giustificare i tagli con la mancanza di risorse – incalza Trapani – perché la legge è chiara: il diritto all’assistenza è soggettivo ed esigibile. Qui si usano le ambiguità legislative come pretesto per tagliare sui più fragili. La vera questione è politica: il Comune sceglie consapevolmente di non garantire il massimo supporto, privilegiando il bilancio invece dei diritti».

Secondo il M5S ogni ora di assistenza negata significa una barriera in più, una dignità calpestata, un futuro compromesso. «I costi di questa decisione sono altissimi: sono le opportunità negate, sono i minori e le famiglie abbandonati dalle istituzioni».

La richiesta è chiara: ritiro della delibera e dimissioni del sindaco Tranchida e dell’assessora alla Pubblica istruzione Giulia Passalacqua.



