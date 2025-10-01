Alcamo: indennità per condizioni di lavoro disagiate agli Ausiliari del traffico

01/10/2025 12:30:00

La FP-CGIL di Trapani accoglie con soddisfazione il riconoscimento da parte del Comune di Alcamo dell’indennità di condizioni di lavoro disagiate per il personale con mansioni di Ausiliari del traffico, a decorrere dal 2024.

Il risultato giunge al termine di un percorso sindacale avviato con una serie di richieste formali presentate dalla FP-CGIL all’Amministrazione comunale e alla Dirigenza dell’Ente. Tali sollecitazioni hanno portato l’argomento all’ordine del giorno della delegazione trattante del 3 luglio 2025 e, successivamente, al via libera da parte del Comando della Polizia Locale.

L’indennità riguarda dieci unità di personale impegnate quotidianamente nel controllo delle soste delle autovetture nelle aree a pagamento del centro urbano. Come comunicato dalla Segreteria del Comando della Direzione 2, sollecitata dalla nota sindacale del 12 settembre 2025, sono in corso le istruttorie necessarie per certificare il riconoscimento, previsto per la fascia intermedia di valore pari a 2 euro al giorno, secondo quanto stabilito dall’articolo 12 del Contratto Decentrato Integrativo 2023-2025.

«Siamo soddisfatti di questo traguardo che valorizza il lavoro degli Ausiliari del traffico – dichiarano il Responsabile Funzioni Locali della CGIL-FP di Trapani, Ignazio Calvaruso, e la Segretaria Generale della CGIL-FP di Trapani, Caterina Tusa –. Si tratta di un passo importante per il riconoscimento delle condizioni spesso difficili in cui questo personale opera quotidianamente al servizio della comunità».



