Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Lavoro
26/11/2025 11:40:00

Erice: seminario sul Fondo Espero per la pensione integrativa dei lavoratori della scuola

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-11-2025/1764153788-0-erice-seminario-sul-fondo-espero-per-la-pensione-integrativa-dei-lavoratori-della-scuola.jpg

Si terrà venerdì 28 novembre, dalle 9 alle 12, all’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice (Casa Santa), il seminario formativo dal titolo “La tua pensione integrativa con Fondo Espero: vantaggi per docenti, Ata e precari”.
 

L’iniziativa è organizzata da UIL Scuola Rua Trapani, Uil Trapani e Irase Sicilia ed è rivolta a tutto il personale scolastico, sia di ruolo sia precario.

Interverranno i segretari Uil Tommaso Macaddino ed Eugenio Tumbarello, il direttore provinciale Ital Uil Aldo Vaccaro, il delegato del Fondo Espero Fulvio Marino e il direttore nazionale del Fondo Francesco Moretti.

 

Garantire una pensione serena è una priorità – dichiara Tumbarello –. L’adesione a Fondo Espero è una scelta lungimirante, soprattutto per i precari, che spesso hanno carriere discontinue”. A conclusione del seminario, Fulvio Marino annuncia l’attivazione di un servizio di consulenza gratuita nelle sedi Uil della provincia di Trapani per accompagnare docenti e ATA nella valutazione dell’adesione al fondo pensione complementare.









Native | 26/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764063949-0-rmc-101-cresce-ancora-secondo-l-indagine-audiradio-2025-resta-la-radio-piu-ascoltata.png

RMC 101 cresce ancora: secondo l’indagine Audiradio 2025 resta la...

Native | 25/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-11-2025/1764065802-0-giulio-bellan-cosi-gli-imprenditori-si-mettono-al-sicuro-con-le-holding.jpg

Giulio Bellan: così gli imprenditori si mettono al sicuro con le...

Native | 24/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-11-2025/1763733016-0-il-black-friday-di-katia-store-apre-la-stagione-dei-regali-e-dello-shopping-di-festa.gif

Il Black Friday di Katia Store apre la stagione dei regali e dello...