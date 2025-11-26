Erice: seminario sul Fondo Espero per la pensione integrativa dei lavoratori della scuola

26/11/2025 11:40:00

Si terrà venerdì 28 novembre, dalle 9 alle 12, all’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice (Casa Santa), il seminario formativo dal titolo “La tua pensione integrativa con Fondo Espero: vantaggi per docenti, Ata e precari”.



L’iniziativa è organizzata da UIL Scuola Rua Trapani, Uil Trapani e Irase Sicilia ed è rivolta a tutto il personale scolastico, sia di ruolo sia precario.

Interverranno i segretari Uil Tommaso Macaddino ed Eugenio Tumbarello, il direttore provinciale Ital Uil Aldo Vaccaro, il delegato del Fondo Espero Fulvio Marino e il direttore nazionale del Fondo Francesco Moretti.

“Garantire una pensione serena è una priorità – dichiara Tumbarello –. L’adesione a Fondo Espero è una scelta lungimirante, soprattutto per i precari, che spesso hanno carriere discontinue”. A conclusione del seminario, Fulvio Marino annuncia l’attivazione di un servizio di consulenza gratuita nelle sedi Uil della provincia di Trapani per accompagnare docenti e ATA nella valutazione dell’adesione al fondo pensione complementare.



