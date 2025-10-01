Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
01/10/2025 07:37:00

Sicilia, ottobre inizia col maltempo: allerta gialla e temporali

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/sicilia-ottobre-inizia-col-maltempo-allerta-gialla-e-temporali-450.jpg

Il mese di ottobre si apre con il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla, relativo a ordinaria criticità per rischio idrogeologico, valido per tutta la Sicilia e gli arcipelaghi.

 

Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le province, con piogge e temporali fin dal mattino in estensione da ovest verso est. I fenomeni, spiegano i meteorologi, potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.

 

Secondo gli esperti, la giornata di oggi sarà la più critica per le piogge. I temporali più forti sono attesi sul Nord Trapanese, Palermitano, Messinese e Arcipelago Eoliano, ma non si escludono nubifragi anche nelle zone interne e pedemontane tra Agrigentino, Nisseno, Ennese e Catanese occidentale.

Sul fronte delle temperature si registra un calo deciso: la colonnina di mercurio scenderà anche di 5-7 gradi rispetto alla media stagionale, con valori massimi attorno ai 20-23°C tra giovedì e venerdì.

 

Il peggioramento è causato da un’area di bassa pressione proveniente dall’Est Europa, che porta con sé aria più fredda. Da domani, giovedì 2 ottobre, le piogge si concentreranno soprattutto sul comparto settentrionale dell’Isola, tra Palermitano e Messinese, mentre altrove è atteso un miglioramento.

Anche i venti saranno protagonisti: oggi soffieranno moderati occidentali, per poi disporsi da maestrale nel pomeriggio e rinforzare sul Canale di Sicilia. Giovedì si attendono raffiche più intense, anche oltre i 40-60 km/h, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

La raccomandazione della Protezione civile e dei meteorologi è alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più a rischio per allagamenti e smottamenti.



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...