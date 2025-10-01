Sicilia, ottobre inizia col maltempo: allerta gialla e temporali

01/10/2025 07:37:00

Il mese di ottobre si apre con il maltempo. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla, relativo a ordinaria criticità per rischio idrogeologico, valido per tutta la Sicilia e gli arcipelaghi.

Le previsioni indicano cielo molto nuvoloso o coperto su tutte le province, con piogge e temporali fin dal mattino in estensione da ovest verso est. I fenomeni, spiegano i meteorologi, potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, grandinate e raffiche di vento.

Secondo gli esperti, la giornata di oggi sarà la più critica per le piogge. I temporali più forti sono attesi sul Nord Trapanese, Palermitano, Messinese e Arcipelago Eoliano, ma non si escludono nubifragi anche nelle zone interne e pedemontane tra Agrigentino, Nisseno, Ennese e Catanese occidentale.

Sul fronte delle temperature si registra un calo deciso: la colonnina di mercurio scenderà anche di 5-7 gradi rispetto alla media stagionale, con valori massimi attorno ai 20-23°C tra giovedì e venerdì.

Il peggioramento è causato da un’area di bassa pressione proveniente dall’Est Europa, che porta con sé aria più fredda. Da domani, giovedì 2 ottobre, le piogge si concentreranno soprattutto sul comparto settentrionale dell’Isola, tra Palermitano e Messinese, mentre altrove è atteso un miglioramento.

Anche i venti saranno protagonisti: oggi soffieranno moderati occidentali, per poi disporsi da maestrale nel pomeriggio e rinforzare sul Canale di Sicilia. Giovedì si attendono raffiche più intense, anche oltre i 40-60 km/h, con possibili mareggiate sulle coste esposte.

La raccomandazione della Protezione civile e dei meteorologi è alla prudenza, soprattutto negli spostamenti e nelle aree più a rischio per allagamenti e smottamenti.



