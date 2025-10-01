Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Meteo
01/10/2025 02:48:00

Sicilia, scatta l’allerta gialla: rovesci, temporali e venti forti fino a domani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/sicilia-scatta-l-allerta-gialla-rovesci-temporali-e-venti-forti-fino-a-domani-450.jpg

Primo ottobre sotto il segno del maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi.

Il bollettino parla chiaro: dalla notte e per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare intensità nei settori centro-occidentali dell’isola.

I fenomeni potranno essere accompagnati da:

  • rovesci di forte intensità
  • frequente attività elettrica
  • locali grandinate
  • raffiche di vento violente

La raccomandazione della Protezione Civile è quella di limitare gli spostamenti non necessari, evitare zone a rischio allagamento, sottopassi e aree costiere esposte.

Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno già provocato allagamenti e disagi in diverse province, l’attenzione resta alta. Le autorità locali invitano alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza.



Meteo | 2025-09-30 10:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/sicilia-inizio-di-ottobre-con-pioggia-e-freddo-250.jpg

Sicilia, inizio di ottobre con pioggia e freddo

Un brusco calo delle temperature interesserà la Sicilia nei primi giorni di ottobre. A partire da domani, mercoledì 1 ottobre, l’Isola sarà investita da una perturbazione in arrivo da ovest che porterà piogge...

Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...