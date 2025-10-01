Sicilia, scatta l’allerta gialla: rovesci, temporali e venti forti fino a domani

01/10/2025 02:48:00

Primo ottobre sotto il segno del maltempo in Sicilia. La Protezione Civile Regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi.

Il bollettino parla chiaro: dalla notte e per le prossime 24-36 ore sono attese precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con particolare intensità nei settori centro-occidentali dell’isola.

I fenomeni potranno essere accompagnati da:

rovesci di forte intensità

frequente attività elettrica

locali grandinate

raffiche di vento violente

La raccomandazione della Protezione Civile è quella di limitare gli spostamenti non necessari, evitare zone a rischio allagamento, sottopassi e aree costiere esposte.

Dopo le piogge dei giorni scorsi che hanno già provocato allagamenti e disagi in diverse province, l’attenzione resta alta. Le autorità locali invitano alla prudenza e al rispetto delle norme di sicurezza.



