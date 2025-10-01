Marsala 2026: il centrodestra non decide, Grillo cerca gli ex alleati, Curatolo va avanti

01/10/2025 06:00:00

Si è riunito il tavolo di centrodestra a Marsala, pare che non ci sia alcuna convergenza su nessuno dei nomi che sono stati finora fatti. Nello specifico Fratelli d’Italia ha messo un punto alla candidatura di Nicola Fici, sostenendo che il partito di Giorgia Meloni non può appoggiare un candidato che viene da sinistra, in particolare da Cento Passi, seppure abbia poi creato il movimento civico “Impegno Comune”. Resta un blocco la provenienza politica di origine e soprattutto il fatto che da oltre un anno e mezzo si parla della sua candidatura, ma di fatto non è mai entrato in un partito di centrodestra, seppure sia quello l’ambito in cui vorrebbe accreditarsi. Diciamo che avrebbe dovuto qualificarsi aderendo ad un partito di centrodestra.

Fratelli d’Italia, quindi, ha chiarito la posizione di partito: non potranno appoggiare Fici. Al contempo Maurizio Miceli ha confermato che si faranno carico di individuare una persona con competenza e di centrodestra da proporre al prossimo incontro di coalizione. Non c’è convergenza nemmeno su altri nomi fatti: per la Lega c’è il no a Salvatore Ombra, ad esempio. Dicono no pure a Leonardo Curatolo che comunque rimane in campo, pure andando da solo.

Ma c’è pure l’ipotesi Giulia Adamo, che non scalda i partiti, e che sarebbe per molti un ritorno al passato.

Stessa cosa per Forza Italia, che ha pure sollevato il problema di Fici come uomo politico che arriva dal centrosinistra, con il rischio di un ipotetico ballottaggio e poi perdere.

La DC resta ferma, invece, nel portare avanti la candidatura di Fici.

Grillo bis

Cerca il sindaco uscente di appianare le rotture politiche del passato. Ha contattato già diversi consiglieri comunali, che ad oggi sono opposizione, per tentare di ricucire. Caldeggia Enzo Sturiano e il suo gruppo. Stefano Pellegrino è fermo alla coalizione con Grillo ma non disdegnerebbe la candidatura di Ombra.

Ma è lo stesso sindaco che manda ambasciatori al suo ex vice sindaco, Paolo Ruggieri, così come a qualche suo ex assessore, per esempio Michele Gandolfo.

Dal canto suo dice di lavorare alle liste, con possibilità pure di avere con se il simbolo di Noi Moderati.

Il campo largo

Bisogna serrare le fila, e non è affare da poco. Non basta avere una valida e autorevole candidata come Andreana Patti, servono liste competitive. Dal canto suo Antonella Ingianni, che è sempre stata ferma nel suo ruolo e nel suo partito, avanza pure la possibilità di spendersi in prima persona.

Curatolo va avanti

Con un post Facebook di esortazione invita gli addetti alla politica a passare all’azione: “Basta chiacchiere. Basta egoismo. È mai possibile che si parli solo di alleanze, poltrone o, peggio ancora, delle eventuali colpe dell'attuale amministrazione, del sindaco e di tutta la giunta? Tutti che chiedono sicurezza e supporto da una coalizione di partiti di destra o sinistra, dimostrando così insicurezza e una totale mancanza di capacità amministrativa nei momenti più difficili. Noi di Marsala Futura chiediamo un cambiamento, un dialogo autentico con i cittadini. Chiediamo unione e collaborazione per affrontare insieme ogni tempesta che si presenta davanti a noi. Sono pronto ad impugnare con forza il timone di questa città che si chiama Marsala, per guidarla verso un futuro di lavoro, di solidarietà e di partecipazione vera. Solo uniti possiamo costruire un domani migliore”.

Movimento Arcobaleno

Sebastiano Grasso, presidente del Movimento popolare arcobaleno, scende in piazza il prossimo 6 ottobre, alle ore 16:30 “Per parlare della grave situazione del cimitero comunale, colpito da atti vandalici, graffiti e totale mancanza di manutenzione. Molti cittadini hanno visto danneggiate le tombe e le lapidi dei propri cari e chiedono al Comune non solo risposte immediate, ma anche il risarcimento dei danni subiti. Si richiedono inoltre più controlli, telecamere di sorveglianza, ordine e pulizia, affinché il cimitero torni a essere un luogo di rispetto e dignità. Chiunque voglia intervenire alla diretta della Marsala Striscia è invitato a partecipare e far sentire la propria voce”. L’appuntamento è davanti ai cancelli del cimitero comunale con ingresso dalla circonvallazione.



