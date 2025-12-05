Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
05/12/2025 08:00:00

Trapani, Tranchida rilancia “Le città che vogliamo”: nasce il movimento dei giovani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764917933-0-trapani-tranchida-rilancia-le-citta-che-vogliamo-nasce-il-movimento-dei-giovani.jpg

Il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, in carica dal 13 giugno 2018 e oggi al suo secondo mandato, rompe il silenzio politico e rilancia un progetto che affonda le radici nei suoi storici movimenti civici: “Valderice che vogliamo” del 2013 e “Erice che vogliamo” del 2022. Ora l’idea torna, si allarga e cambia pelle.

Il nuovo nome è già definito: “Le città che vogliamo”. E, questa volta, al centro ci sono i giovani.

«Sì, è vero, c’è un gruppo di giovani che vuole riprendere l’idea originaria, adattarla ai tempi e rilanciarla. Si riparte da loro», conferma così Tranchida l’indiscrezione che circolava da giorni. 

Il primo cittadino racconta la genesi del progetto, nato anni fa come visione provinciale, poi evoluto nelle esperienze amministrative di Erice e Trapani. «Sono molto legato a Erice, che è anche la madre di Valderice, dove sono nato e vivo» spiega il sindaco, ripercorrendo il percorso civico che lo ha accompagnato per oltre vent’anni.

Il nuovo movimento non sarà un club politico tradizionale, ma un contenitore culturale e sociale. «Questi giovani vogliono metterci più arte, più cultura, un modo nuovo di fare socialità - chiarisce Tranchida - Guardare ai problemi con un sorriso, non quello politico della pigliata bifissa, che non mi appartiene, ma l’ottimismo di chi dice che la vita è bella, anche quando è complicata».

Secondo Tranchida, il progetto coinvolgerà non solo Trapani, ma anche Erice e altri comuni della provincia. «Ho partecipato a un incontro con queste ragazze e questi ragazzi. Vedo una luce nuova brillare nei loro occhi» racconta. E aggiunge un passaggio chiave: l’idea di farsi da parte. «Non mi dispiace mettermi un po’ da parte, dare qualche suggerimento se richiesto. Serve un nuovo slancio nelle città. Il futuro non è obbligatoriamente grigio: dipende da quante ragazze e quanti ragazzi vogliono metterci la faccia». Poi la stoccata finale, in puro stile Tranchida:«Se non ci mettono la faccia loro, ci saranno sempre i soliti noti. Compreso il Tranchida di turno».









Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola

Native | 02/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-12-2025/1764576030-0-come-funziona-la-personalizzazione-delle-magliette-online.jpg

Come funziona la personalizzazione delle magliette online