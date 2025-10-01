Strade allagate e disagi a Castelvetrano: interrogazione del consigliere Parrino 

01/10/2025 08:16:00

Con l’arrivo delle piogge autunnali, a Castelvetrano tornano puntuali i disagi per residenti e automobilisti. Strade allagate, tombini intasati e quartieri isolati sono diventati, ormai da tempo, un problema ricorrente. A sollevare la questione è stato il consigliere comunale indipendente Giuseppe Errante Parrino, che ha presentato un’interrogazione rivolta al sindaco e all’intero Consiglio comunale.

Il consigliere, evidenziando i disservizi segnalati da numerosi cittadini, ha chiesto chiarimenti e interventi immediati. In particolare, Errante Parrino ha domandato:

quali azioni urgenti intenda adottare l’Amministrazione per ripristinare l’efficienza del sistema di raccolta e smaltimento delle acque piovane, soprattutto nelle aree più esposte come la Lottizzazione Saporito e via Quarto; per quale motivo la manutenzione ordinaria di caditoie e tombini non venga effettuata con la necessaria frequenza, compromettendo così la prevenzione dei fenomeni di allagamento; se sia previsto un Piano Straordinario di Manutenzione per la rete fognaria e di drenaggio; quali misure strutturali e progettuali si intendano adottare per correggere le criticità costruttive che da anni penalizzano i residenti di alcune zone, con particolare riferimento alla Lottizzazione Saporito.

Secondo Parrino, non è più rinviabile una pianificazione seria e concreta per adeguare il sistema di deflusso alle attuali necessità idrogeologiche, così da garantire sicurezza e vivibilità alla cittadinanza.



