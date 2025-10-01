Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica

» Regionale
01/10/2025 06:00:00

“Altro che Parlamento più antico: all’Ars mancano trasparenza e accessibilità”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/altro-che-parlamento-piu-antico-all-ars-mancano-trasparenza-e-accessibilita-450.jpg

Cinque deputati regionali del Movimento Cinque Stelle hanno scritto una lettera aperta al presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, per difendere la credibilità dell’Istituzione.

 

I punti
Avanzano delle critiche soprattutto sulla trasparenza del Parlamento più antico d’Europa: “L’Ars non è il massimo ed è lontana dagli standard di Roma e Bruxelles, adeguiamoci a loro. La trasparenza non può ridursi a un mero adempimento burocratico, ma deve tradursi nella possibilità per cittadini, stampa e comunità democratica di accedere con facilità agli atti parlamentari di interesse pubblico”.
 

La prima criticità segnalata è l’assenza  di schede permanenti e complete per ogni atto legislativo, con testi, emendamenti, dossier tecnici e documenti acquisiti; la pubblicazione incompleta e frammentaria dei lavori d’Aula e di Commissione; la difficoltà a reperire risposte agli atti ispettivi, non collegate stabilmente al documento originario come accade negli altri parlamenti.
 

Indicano anche il metodo, quello del Parlamento europeo: “Per ogni atto legislativo (in discussione o approvato), sia a Roma che a Bruxelles esiste una scheda ad hoc permanente con informazioni generali, testi ed emendamenti e documenti acquisiti durante le audizioni o nel corso della trattazione in Commissione. Questa impostazione consente all’opinione pubblica di reperire informazioni su ogni aspetto relativo al singolo dossier. Nulla di simile esiste sul portale dell’Assemblea Regionale”.

 

Problema comunicazione
Per i parlamentari poi è anche elemento negativo la tempistica nella comunicazione degli emendamenti agli stessi parlamentari: “Visto che il fascicolo relativo viene reso noto ai deputati solo a seduta aperta tramite i tablet in Aula, limitando notevolmente la loro azione. Negli altri parlamenti il fascicolo viene rese noto con largo anticipo. Impossibile, inoltre, a Sala d’Ercole, sempre in tema di emendamenti, ricorrere contro l’inammissibilità degli stessi visto che questa, a differenza delle altre istituzioni in esame, viene comunicata solo in Aula”.
 

Chiedono anche che pure le Commissioni vengano dotate di diretta streaming: “Fermo restando che i regolamenti, ove utile, possono essere rivisti e modificati, vogliamo far notare che sia a livello europeo che a livello nazionale vi è piena trasparenza in tal senso, come dimostrano le esperienze di Webtv Senato e Camera o del Multimedia Centre del Parlamento Europeo. Amiamo, con orgoglio – conclude la lettera – definirci il Parlamento più antico d’Europa, questo prestigio va difeso, però, con azioni concrete”.
 



Native | 2025-09-29 12:21:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano-250.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Cucine Lube inaugura a Castelvetrano (Trapani) il nuovo Store certificato LUBE con una superficie di oltre 300mq ed in esposizione i più prestigiosi modelli del brand. Il taglio del nastro ha avuto luogo domenica 28 Settembre con iniziative e...







Native | 30/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758795594-0-la-guida-studio-bellan-sulle-holding-tutti-i-vantaggi-e-il-perche-sempre-piu-imprenditori-le-costituiscono.png

La guida Studio Bellan sulle Holding: tutti i vantaggi e il perché...

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-09-2025/1759140656-0-cucine-lube-inaugura-un-nuovo-lube-store-a-castelvetrano.jpg

Cucine Lube inaugura un nuovo LUBE Store a Castelvetrano

Native | 29/09/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-09-2025/1758798625-0-oltre-il-firewall-it-perche-la-cybersecurity-delle-infrastrutture-critiche-richiede-un-approccio-diverso.jpg

Oltre il firewall IT: perché la cybersecurity delle infrastrutture...